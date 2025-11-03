Navigatie overslaan
Gewonde bij botsing tussen drie auto's

Vandaag om 16:48 • Aangepast vandaag om 18:00
nl
Drie auto's zijn maandagmiddag op de Zevenbergseweg in Etten-Leur op elkaar gebotst. Eén persoon is daarbij gewond geraakt.
Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

De politie sloot een gedeelte van de weg meteen af om de hulpverlening veilig te laten verlopen.

Alle drie de auto's raakten dusdanig beschadigd dat ze moesten worden weggesleept. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend: de politie doet nog onderzoek.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink.

