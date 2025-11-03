Onderzoek bij champignonkwekerij: politie en ME in actie

De politie en de Mobiele Eenheid zijn maandagmiddag bezig met een actie op het terrein van een champignonkwekerij in Standdaarbuiten. Volgens een bewoonster van het aangrenzende Noordhoek wordt onderzoek gedaan in een loods aan de Vlietweg. De Landelijke Eenheid van de politie heeft de actie bevestigd. "We zijn met een en ander bezig", is het enige wat een woordvoerder kwijt wil.

De bewoonster liet haar hond uit toen ze hoorde van een buurman dat er wat gaande was op het adres. “Ik loop hier wel vaker met mijn hond”, vertelt de Noordhoekse, ”maar nu kon ik er niet door, omdat er politie stond."

"Helaas kon ik niet precies zien wat er aan de hand was. Ik had wel snel in de gaten dat er veel politie en zwarte wagens bij die champignonkwekerij stonden. Ook om de boel af te zetten. Volgens mijn buurman is daar ’s avonds vaak het nodige te doen, maar wat is niet bekend.”

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

