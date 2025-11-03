Onderzoek bij champignonkwekerij: politie urenlang in actie

De politie is maandag uren bezig geweest met een actie op het terrein van een champignonkwekerij in Standdaarbuiten. Volgens een bewoonster van het aangrenzende Noordhoek wordt onderzoek gedaan in een loods aan de Vlietweg. De Landelijke Eenheid van de politie heeft de actie bevestigd. "We zijn met een en ander bezig", is het enige wat een woordvoerder kwijt wil.

De bewoonster liet haar hond uit toen ze hoorde van een buurman dat er wat gaande was op het adres. “Ik loop hier wel vaker met mijn hond”, vertelt de Noordhoekse, ”maar nu kon ik er niet door, omdat er politie stond."

"Helaas kon ik niet precies zien wat er aan de hand was." De vrouw zag wel dat er veel politieauto's en zwarte wagens bij die champignonkwekerij stonden. Ook om de boel af te zetten. "Volgens mijn buurman is daar ’s avonds vaak het nodige te doen, maar wat is niet bekend", vertelt de vrouw.

Het lijkt erop dat het pand bewaakt wordt, ook medewerkers van de Dienst Speciale Interventies zouden aanwezig zijn.