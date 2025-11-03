Overleden acteur en presentator Joost Prinsen (83) geëerd op radio en tv

Op televisie en radio wordt maandag en dinsdag stilgestaan bij het overlijden van Joost Prinsen (83). Zo staat de uitzending van Kunststof op NPO Radio 1 maandagavond in het teken van de acteur en presentator. Dinsdagavond wordt hij in een speciale uitzending op NPO 2 geëerd.

Joost Prinsen is deze maandag overleden. De acteur en presentator, die werd geboren in Vught en zijn jeugd doorbracht in Roosendaal en Breda, overleed aan de gevolgen van kanker en een herseninfarct.

Hij speelde in veel toneelstukken, musicals en televisieseries en was ook docent aan de Kleinkunstacademie. Prinsen was een van de bedenkers van de quiz 'Met het mes op tafel'. Op de radio introduceerde hij jarenlang de gasten in het programma 'Kunststof'.

'Uniek en geliefd mens'

In het hele land wordt met verdriet op het nieuws gereageerd. Op de radio wordt maandagavond om zeven uur stilgestaan bij zijn overlijden, dinsdagavond is er een 'speciale uitzending' te zien. Daarin wordt hij geëerd 'voor alles wat hij voor de NPS/NTR heeft betekend', schrijft de NTR in een memoriam op de website.

"Joost was jarenlang een vertrouwd gezicht en stem binnen de publieke omroep. Zijn werk, zijn taalgevoel en zijn warmte maakten hem tot een uniek en geliefd mens", zegt de omroep verder. “Hij wist het publiek te raken met zijn stem, zijn kennis en zijn humor."

Condoleanceregister

Beeld& Geluid heeft ook een condoleanceregister voor Prinsen geopend. In de ontvangsthal van het gebouw kan iedereen een berichtje achterlaten. Normaal liggen condoleanceregisters vaak in het mediamuseum, maar dat is maandag en dinsdag gesloten.