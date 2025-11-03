Dode man in auto mogelijk omgekomen in drugslab en daarna vervoerd
De politie voegt eraan toe dat er ‘vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Uit onderzoek moet blijken wat de exacte doodsoorzaak is.’ De man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn lichaam lag in een wagen, die was achtergelaten aan de Loerangelsestraat in Boxmeer, in de uiterwaarden van de Maas.
Vader en dochter verdacht
De politie kwam in Torhout uit, omdat hierover informatie loskwam bij het onderzoek naar de twee verdachten. Het gaat om een man van 43 en zijn dochter van twintig uit Boxmeer. Zij zouden betrokken zijn geweest bij het verplaatsen, verbergen en achterlaten van het lichaam van de man.
De vader is maandag voorgeleid bij de rechtbank in Den Bosch. Hij blijft vastzitten in beperkingen en dit betekent dat hij met niemand contact mag hebben. Zijn dochter is zondag vrijgelaten, maar ze is nog steeds verdachte in het onderzoek.
Sporenonderzoek
Tijdens hun verhoren werd de politie op het spoor gezet van het werkend drugslab in Torhout, een plaats ten zuiden van Brugge. Belgische agenten zijn op vrijdag 17 oktober binnengevallen in het lab en ze hebben daar vier Nederlanders aangehouden. In en rondom het lab werd sporenonderzoek gedaan, waarbij sporen zijn aangetroffen van synthetische drugs.
Ondanks de aanhoudingen gaat het onderzoek naar de toedracht verder. Hierbij sluit de politie niet uit dat er meer mensen worden opgepakt.
Beelden van agenten die onderzoek doen rondom de wagen: