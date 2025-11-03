Dode man in auto mogelijk omgekomen in drugslab en daarna vervoerd

De 39-jarige man die 13 oktober werd gevonden in een auto in Boxmeer, is mogelijk dood vervoerd vanuit België. De politie laat maandag weten dat ze rekening houdt met het scenario dat het slachtoffer in een drugslab in het Belgische Torhout om het leven is gekomen. Daarna zou hij dan naar Boxmeer zijn vervoerd.

De politie voegt eraan toe dat er ‘vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Uit onderzoek moet blijken wat de exacte doodsoorzaak is.’ De man had geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn lichaam lag in een wagen, die was achtergelaten aan de Loerangelsestraat in Boxmeer, in de uiterwaarden van de Maas.



Vader en dochter verdacht

De politie kwam in Torhout uit, omdat hierover informatie loskwam bij het onderzoek naar de twee verdachten. Het gaat om een man van 43 en zijn dochter van twintig uit Boxmeer. Zij zouden betrokken zijn geweest bij het verplaatsen, verbergen en achterlaten van het lichaam van de man.

De vader is maandag voorgeleid bij de rechtbank in Den Bosch. Hij blijft vastzitten in beperkingen en dit betekent dat hij met niemand contact mag hebben. Zijn dochter is zondag vrijgelaten, maar ze is nog steeds verdachte in het onderzoek.