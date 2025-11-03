Ambulancebroeders misdragen zich: ontslag op staande voet

Twee ambulanceverpleegkundigen van de GGD Brabant-Zuidoost zijn op staande voet ontslagen. Ze hebben in ernstige mate de gedragsregels overtreden. De GGD bevestigt dit na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. De krant baseert zich op interne e-mails van twee directieleden van de GGD.

Het ontslag van het tweetal werd op 17 en 21 oktober via twee e-mails aan het personeel gemeld, zo bericht het ED . Het besluit is genomen na ‘zorgvuldig onderzoek.’ Op 30 oktober werd bekend dat het integriteitsonderzoek is afgerond en dat alle ‘noodzakelijke maatregelen’ zijn getroffen.

“De GGD Brabant-Zuidoost heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige en integere werkomgeving voor al haar medewerkers, “zo schrijven Anne-Marijn de Wit en Rick de Kort van de GGD-directie.

Het is niet duidelijk wat er is voorgevallen en wanneer en waar de ambulanceverpleegkundigen over de schreef zouden zijn gegaan. De woordvoerder van de GGD zegt dat ze 'helaas vanwege privacyoverwegingen geen antwoord kan geven op deze vragen.'

Tegen het ED wil de GGD alleen kwijt dat ‘het hier gaat om ernstige schending van onderlinge omgangsnormen die de GGD hanteert.’ Patiënten hebben er niets van gemerkt.

Intern zal de zaak nog een vervolg krijgen, zo blijkt uit een afsluitende brief van de directie. Een citaat: “Als organisatie hechten wij groot belang aan een veilig en respectvol werkklimaat. Dat vraagt om voortdurende aandacht, openheid en gezamenlijke inzet. Daarom zullen de managers op korte termijn in alle teams het gesprek aangaan over wat een veilige werkomgeving voor jullie betekent.”

