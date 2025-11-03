Auto's botsen: één inzittende naar ziekenhuis

Minstens één persoon is maandagavond naar een ziekenhuis gebracht na een ongeluk in Oss. Het slachtoffer zat in een van de twee auto’s die tegen zeven uur op de kruising van de Nieuwe Heescheweg en de Julianasingel tegen elkaar botsten. Dat was bij het Shell-tankstation.

De inzittende is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht voor hartfilmpje.

Bij de aanrijding werd een van de twee wagens in de zijkant geraakt. Door de klap gingen bij één van de auto’s de airbags af. Dit voertuig moest worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. De andere wagen kon door de bestuurder zelf naar een autoschadebedrijf worden gebracht.

Door het ongeval zijn enkele delen van de kruising afgesloten geweest. De politie was aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden totdat de weg weer vrijgegeven kon worden.