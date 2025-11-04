Navigatie overslaan

Ongeluk met vier voertuigen op A2: uur extra reistijd

Vandaag om 08:51 • Aangepast vandaag om 09:16
Archieffoto: Karin Kamp.
Op de A2 bij Boxtel is dinsdagochtend een ongeluk met vier voertuigen gebeurd. Daardoor staat er rond kwart voor negen 8 kilometer file vanuit Den Bosch richting Eindhoven.
Marieke Smid

Het ging mis op de snelweg tussen Vught en Boxtel. Eén rijstrook is dicht en gaat naar verwachting pas rond negen uur weer open, meldt Rijkswaterstaat (RWS). De berger gaat beginnen met het wegslepen van de auto's.

Door het ongeluk staat er 8 kilometer file, goed voor ruim één uur vertraging.

