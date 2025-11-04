Ex komt met schrik vrij bij explosie met Cobra: vier jaar cel geëist
De explosie was op 1 maart 2024, ’s morgens rond half vijf. Hierbij werden een fles wasbenzine en een Super Cobra 6 in brand gestoken. Een raam bij de voordeur en een tegel werden zwaar beschadigd. De dorpel en de voordeur raakten ontzet.
'Ex zat achter aanslag'
Een vrouw die op dat moment thuis was, en haar dochter van negentien, die bij haar sliep, raakten niet gewond. Ze waren wel geschrokken van de harde knal. Volgens de vrouw moet haar ex achter de aanslag hebben gezeten.
Ze had na ruim vier jaar een punt gezet achter de toxische relatie met A. en kende, zo vertelde ze de politie, één vijand: “Dat is voor duizend procent zeker mijn ex.” Dat was de man die dinsdag voor de rechter stond.
De vrouw verklaarde ook dat A. andere mensen (‘junks’) had om dit soort klusjes op te knappen. Dat blijkt een 54-jarige Eindhovenaar te zijn geweest. Die kreeg vorig jaar september al van de rechtbank in Den Bosch 36 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De gevolgen van de klap hadden overigens veel erger kunnen zijn, want op het laatste moment heeft de man twee Cobra’s losgekoppeld en die niet afgestoken.
Drugswereld
De aanslagpleger en A. kennen elkaar uit de drugswereld. A. ontkent dat hij opdracht heeft gegeven de vuurwerkbom te laten plaatsen en afsteken. Hij voelde zich juist bedreigd.
Volgens A. was de aanslag tegen hem gericht: de dader zou gedacht hebben dat A. nog bij zijn ex was. Hij zinde op wraak omdat hij niet tevreden was over drugs die A. hem had geleverd. Bovendien zou te veel zijn betaald voor verdovende middelen die hij had afgenomen van de man uit Lieshout.
Veel bewijzen
De officier van justitie gelooft niets van A.’s verhaal. Hij hecht veel waarde aan de verklaring van de veroordeelde Eindhovenaar. Bovendien zijn er volgens hem bewijzen gevonden in berichten op WhatsApp en Telegram rond 1 maart 2024. A. heeft 'dus' alles bekokstoofd en het leven van zijn ex en haar dochter op het spel gezet.
Ook achtte de officier bewezen dat A. zijn ex in mei 2023 heeft mishandeld en met de dood bedreigd. Hij sprak van 'zorgwekkend geweld tegen vrouwen'. Het was niet de eerste keer dat de vrouw zich onveilig voelde: A. was licht ontvlambaar en zou haar meermalen hebben bedreigd. Dat sluit aan bij zijn lijvige strafblad waarop diverse delicten staan, zoals mensenhandel, verkrachting en mishandeling. Als 14-jarige werd hij voor het eerst veroordeeld.
'Gekrenkt ego'
Een advocaat las namens het slachtoffer een verklaring voor. “Voor deze man is het woord femicide uitgevonden: hij bepaalde alles en had een gekrenkt ego.” A.’s ex hoopt op een passende straf en een contactverbod. Ook zij en haar dochter vinden dat ze recht hebben op een schadevergoeding.
Het Openbaar Ministerie is het hiermee eens. Ook eiste de officier dat A. vijf jaar lang geen contact mag opnemen met zijn ex en haar dochter. Over twee weken hoort A. de uitspraak van de rechter.
De buurt werd opgeschrikt door een harde knal: