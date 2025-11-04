Ex komt met schrik vrij bij explosie met Cobra: vier jaar cel geëist

“Ik laat het huis afbranden, alles gaat de lucht in.” Dat was het laatste wat Hüseyin A. uit Lieshout in mei 2023 tegen zijn ex zei nadat zij hun relatie had verbroken. Volgens de officier van justitie heeft de 40-jarige man een jaar later de daad bij het woord gevoegd door een vuurwerkbom bij het huis van zijn voormalige partner in Best te laten ontploffen. Daarom werd dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van vier jaar geëist.

De explosie was op 1 maart 2024, ’s morgens rond half vijf. Hierbij werden een fles wasbenzine en een Super Cobra 6 in brand gestoken. Een raam bij de voordeur en een tegel werden zwaar beschadigd. De dorpel en de voordeur raakten ontzet. 'Ex zat achter aanslag'

Een vrouw die op dat moment thuis was, en haar dochter van negentien, die bij haar sliep, raakten niet gewond. Ze waren wel geschrokken van de harde knal. Volgens de vrouw moet haar ex achter de aanslag hebben gezeten. Ze had na ruim vier jaar een punt gezet achter de toxische relatie met A. en kende, zo vertelde ze de politie, één vijand: “Dat is voor duizend procent zeker mijn ex.” Dat was de man die dinsdag voor de rechter stond. De vrouw verklaarde ook dat A. andere mensen (‘junks’) had om dit soort klusjes op te knappen. Dat blijkt een 54-jarige Eindhovenaar te zijn geweest. Die kreeg vorig jaar september al van de rechtbank in Den Bosch 36 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De gevolgen van de klap hadden overigens veel erger kunnen zijn, want op het laatste moment heeft de man twee Cobra’s losgekoppeld en die niet afgestoken.