Traumahelikopter landt op A17 na ongeluk met vier voertuigen

Vandaag om 09:37 • Aangepast vandaag om 11:17
Twee vrachtwagens en twee auto's zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op de A17 bij Moerdijk. Bij het ongeluk is iemand gewond geraakt. Voor het slachtoffer werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde op de snelweg.
De gewonde werd uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De andere drie betrokkenen bleven, voor zover bekend, ongedeerd, meldt een politiewoordvoerder.

Het ongeluk zorgde voor vertraging, maar die nam rond half tien af.

Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink.
