Psychotische Pool rijdt als een dolle door Tilburg: tbs geëist

Kamil B. (27) reed vorig jaar oktober als een dolleman door Tilburg. Hij had een man uit diens auto geduwd en ging er met die auto vandoor. De politie achtervolgde hem kilometerslang dwars door Tilburg en uiteindelijk lukte het om K. op het plein voor het station klem te rijden met zeker acht auto’s.

Je hebt dollemansritten en je hebt dollemansritten en Kamil B. uit Polen zit met zijn waanzinnige rit door Tilburg in de vroege ochtend van 10 oktober 2024 zeker in de buitencategorie. In de rechtbank in Breda werd dinsdag duidelijk hoe Kamil die in Nederland werkt zo doordraaide. Hij had flink wat drugs op en dat had een averechts effect. De eerste melding kwam al voor half zes ’s morgens. K. stond stenen te gooien naar auto’s op de Baron van Voorst tot Voorstweg bij de Reeshof en industrieterrein Vossenberg, vlak bij het migrantenhotel waar hij woonde. Maar daar bleef het niet bij. K. vernielde ook de ruit van een keukenzaak om even te schuilen en even later ging hij weer terug naar de weg. Hij stapte bij het stoplicht in bij een automobilist en riep ‘drive’ (rijden). Niet veel later klikte hij de gordel van de man los en duwde hem uit zijn eigen auto.

En toen begon de dollemansrit van een kilometer of tien. Via de Ringbaan-West reed hij met zeker 80 kilometer per uur door Oud-Noord, het gebied boven het Tilburgse station. Het was een wonder dat er niemand gewond is geraakt, want K. zigzagde over de weg en miste auto’s en fietsers op een haar na. Een agent die hem achtervolgde stond doodsangsten uit toen Kamil hem van de weg wilde drukken bij het Wilhelminapark. Op de Ringbaan-Oost ramde Kamil een verkeerslicht en een bus van Arriva toen die de Spoorlaan opdraaide. Verschillende ruiten van de bus sneuvelden hierbij. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Ondertussen leek het wel een scene uit de film The Blues Brothers met een stoet van politieauto’s die met sirenes en zwaailichten achter Kamil aanzaten. Voor het station van Tilburg reed de Pool allerlei borden uit de grond en werd hij uiteindelijk klemgereden door zeker acht auto’s. De man was nog zo door het dolle heen dat hij moest worden getaserd om hem te kunnen arresteren. In de rechtszaal herinnerde Kamil zich zijn rit nog wel en hij bood zijn excuses aan. Straf lijkt niet zozeer op zijn plaats in zijn geval. Hij was die nacht door drugsgebruik helemaal psychotisch geworden en deskundigen achten hem verminderd toerekeningsvatbaar. Zelf vindt Kamil zijn drugsgebruik wel meevallen, maar deskundigen denken daar anders over en adviseren dat hij behandeld moet worden en tbs met voorwaarden moet krijgen, omdat hij ook zijn stoornissen zelf niet inziet. Drugs en alcohol zou hij niet meer mogen gebruiken. De advocaat van Kamil wees tbs van de hand, omdat hij ook zonder tbs prima behandeld zou kunnen worden en de kans op herhaling niet zo groot is. De officier van justitie volgde het advies van de deskundigen wél en eiste dat Kamil behandeld wordt. Ook moet hij van de officier 15 maanden de cel in en mag hij 15 maanden niet rijden. De uitspraak in deze zaak is op 18 november.