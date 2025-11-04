Gigantische cokevondst in loods, waarde 250 miljoen euro
De eenheid Landelijke Opsporing en Interventies was maandag de hele dag druk rondom de loods. Nu blijkt waarom: er werd een gigantische hoeveelheid cocaïne gevonden.
De verdachten zijn drie mannen (21, 22 en 35) uit Breda, een man (30) uit Colombia, een man (38) uit Engeland, een man (41) uit Marokko en een man (50) uit Bulgarije. Een achtste verdachte, een man (47) uit Roosendaal, is maandagavond nog aangehouden.
Informatie uit het buitenland
In Breda zijn in het zelfde onderzoek nog drie doorzoekingen gedaan en in Roosendaal nog een. Wat daarvan de opbrengst is, is onduidelijk.
De landelijke eenheid kwam de drugs op het spoor na een onderzoek, dat ze startte op basis van informatie uit het buitenland. Daarna is de doorzoeking in de loods gedaan.
Naast de gigantische hoeveelheid cocaïne werd in de loods ook een vuurwapen gevonden. De drugs, het wapen en meerdere voertuigen zijn in beslag genomen. De verdachten zitten allemaal in beperking en worden op 6 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Wat is de coke waard?
De waarde van drugs is altijd een schatting. Er zitten immers geen formulieren of prijsetiketten op.
Er zijn twee ‘waardes’. Als de drugs uit Latijns-Amerika binnenkomt, heeft het een groothandelswaarde. Daarmee rekenen criminelen onderling. De prijzen schommelen nogal maar ze zijn momenteel historisch laag door het groeiende aanbod van coke. Ergens tussen de 15.000 en 20.000 euro per kilo.
Op straat - dus voor de gebruikers - lijkt de prijs van een gram coke vrij stabiel op 50 euro per gram. Omgerekend naar kilo’s of tonnen kom je bij 1000 kilo dan uit op een straatwaarde van 50 miljoen euro.
Ook de verkoopplaats is bepalend en dat verklaart ook de verschillen in berekening. De politie rekent soms wat meer, tot wel 75 miljoen euro. Dat is omdat cocaïne in Engeland, Zweden of Finland vaak veel meer kost dan in Nederland. In dit geval kom je voor deze vondst uit op een waarde van kleine 250 miljoen euro.