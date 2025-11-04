Voor 250 miljoen euro aan coke gevonden in loods

Bij de inval in een loods in Standdaarbuiten is maandag 3300 kilo cocaïne gevonden. Zeven verdachten zijn daarbij aangehouden. De drugs zou ongeveer 250 miljoen euro waard zijn. Het gaat om een van de grootste vondsten van de afgelopen jaren in Brabant.

De eenheid Landelijke Opsporing en Interventies was maandag de hele dag druk rondom de loods. Nu blijkt waarom: er werd een gigantische hoeveelheid cocaïne gevonden.

De verdachten zijn drie mannen (21, 22 en 35) uit Breda, een man (30) uit Colombia, een man (38) uit Engeland, een man (41) uit Marokko en een man (50) uit Bulgarije. Een achtste verdachte, een man (47) uit Roosendaal, is maandagavond nog aangehouden.

Informatie uit het buitenland

In Breda zijn in het zelfde onderzoek nog drie doorzoekingen gedaan en in Roosendaal nog een. Wat daarvan de opbrengst is, is onduidelijk.

De landelijke eenheid kwam de drugs op het spoor na een onderzoek, dat ze startte op basis van informatie uit het buitenland. Daarna is de doorzoeking in de loods gedaan.

Naast de gigantische hoeveelheid cocaïne werd in de loods ook een vuurwapen gevonden. De drugs, het wapen en meerdere voertuigen zijn in beslag genomen. De verdachten zitten allemaal in beperking en worden op 6 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.