Rami reed motorrijder (51) dood: 'Ik dacht dat het groen was'

Een 51-jarige motorrijder werd drie jaar geleden op een drukke kruising bij de Hornbach in Breda doodgereden. Hij had groen licht, maar werd vol geraakt door een automobilist die met flinke snelheid door rood reed. De motorrijder was kansloos, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Breda.

De tribune van een van de grote zalen zat dinsdagmiddag bomvol. De man uit Oosterhout was geliefd, dat bleek wel uit de belangstelling voor de rechtszaak. Rami Al H. (26) uit Etten-Leur verscheen voor de rechter, samen met een tolk, om uit te leggen wat er op 18 juni 2022 was gebeurd. De motorrijder had groen licht op de Konijnenberg, om de hoek van de rechtbank. Maar Rami reed door rood en schepte de man uit Oosterhout. Uit onderzoek bleek dat Rami 77 kilometer per uur reed – iets te hard – maar veel erger: het stoplicht stond al 3,5 seconden op rood.

"Zeer onoplettend en zeer onvoorzichtig rijgedrag."

Dat Rami de man doodreed stond niet ter discussie, maar waarom hij dat deed wel. Volgens Rami had hij groen licht, of dacht hij dat tenminste. Politieonderzoek wees uit dat hij ongeveer 70 meter van het stoplicht verwijderd was toen het nog op groen stond. Daarna heeft hij niet meer of niet goed gekeken.



Volgens Rami, die tien jaar geleden uit Syrië naar Nederland kwam, werd hij verblind door de zon. Maar volgens politie-onderzoek is dat onwaarschijnlijk, omdat de zon op 18 juni te hoog aan de hemel stond. Bovendien, zo vroeg de officier van justitie zich af, als hij echt verblind was, waarom reed hij dan zonder af te remmen de kruising op? Dat noemde de officier ‘zeer onoplettend en zeer onvoorzichtig rijgedrag’ – met een noodlottig gevolg.

Rami had tijdens de zitting regelmatig de tranen in zijn ogen. Op die zomerse zaterdag was hij onderweg naar het water om na zijn werk even te ontspannen. Zijn neef reed voor hem en was de kruising al overgestoken, richting de Backer en Ruebweg. Rami hield vol dat hij “dacht dat het groen was”, maar de officier van justitie geloofde dat niet.



Door rood rijden is een van de gevaarlijkste dingen in het verkeer, oordeelde hij. “Hij rijdt de kruising op, terwijl hij weet dat dat gevaarlijk is,” zei de officier. “Als hij echt last had van de zon, dan was hij wel van het gas gegaan.”

