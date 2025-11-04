Navigatie overslaan
A50 en A59 uren dicht na ongeluk met vijf auto's bij Oss

Vandaag om 14:49 • Aangepast vandaag om 18:17
De A50 en A59 zijn weer vrijgegeven, nadat er dinsdagmiddag vijf auto's op elkaar waren gebotst. Er werd onderzoek gedaan, waardoor de weg een tijd dicht was. Er staat nog wel file.
Het ongeluk gebeurde rond twee uur ter hoogte van knooppunt Paalgraven. Meerdere ambulances, politieauto's en een brandweerwagen zijn ter plaatse. Twee mensen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.
Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

