Ongeluk met vijf auto's op de A50, snelweg dicht

Vijf auto's op de A50 bij Oss zijn dinsdagmiddag op elkaar gebotst. Daardoor kun je vanaf de A59 niet de A50 op. De vertraging loopt op beide snelwegen op.

Het ongeluk gebeurde rond twee uur ter hoogte van knooppunt Paalgraven. Meerdere ambulances, politieauto's en een brandweerwagen zijn ter plaatse. Twee mensen zouden gewond zijn geraakt.

Op knooppunt Paalgraven kun je nu niet vanaf de A59 de A50 richting Arnhem op: de weg is daar dicht vanwege onderzoek. Er staat rond half drie 5 kilometer file, goed voor een half uur vertraging. Op de A59 bij knooppunt Hintham loop je evenveel vertraging op.