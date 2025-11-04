Boeren maken gas van mest maar bommen gooien roet in het eten

Drie Duitse brisantbommen van 250 kilo zorgen voor maanden vertraging bij de aanleg van een gasleiding tussen twee boerenbedrijven in Knegsel. Dinsdagochtend kwamen de bommen uit de Tweede Wereldoorlog naar boven. Meteen weghalen is echter geen optie. De leiding is nodig om van koeienmest gas te maken die door omliggende huishoudens gebruikt kan worden.

Boer Jos Seuntiëns heeft driehonderd melkkoeien en is eigenaar van Ecotop Meststoffen. Met de koeienmest produceert hij gas voor zo’n driehonderd huishoudens, maar dat moeten er meer worden. “De dagverse mest zetten we in een silo, een vergister, om er biogas van te maken. In de tank is het 38 graden, daardoor komt gas vrij. Dat gas wordt gezuiverd en gaat daarna het net op zodat mensen thuis het kunnen gebruiken”, legt Jos uit. Alleen zorgen de bommen nu in een aangrenzend weiland voor vertraging. Gas zuiveren

Een groot gat met daarin drie brisantbommen was dinsdagochtend te zien in het weiland aan de Vessemseweg. Boer Jos en zijn collega Wilco de Crom zijn bezig met de aanleg van een gasleiding toen de bommen ontdekt werden. Op dit moment kan alleen Jos biogas produceren, omdat op zijn erf de gasopwekinstallatie staat. Dat is een container waarin het gas wordt gezuiverd zodat het geschikt is voor consumenten.

Het project is een gezamenlijke, kostbare investering van de twee boeren. Een leiding van anderhalve kilometer moet straks het gas van Wilco naar Jos transporteren, zodat ze samen vijfhonderd huishoudens van gas kunnen voorzien.

Een Duitse brisantbom in het weiland in Knegsel (foto: Noël van Hooft).

Maar door de drie bommen, die al ruim tachtig jaar in de grond liggen, dreigt het project maanden vertraging op te lopen — mogelijk wel een halfjaar. De explosieven kunnen niet meteen weggehaald worden. Ze worden eerst afgedekt met zand. Er moet namelijk een plan komen hoe ze veilig geruimd kunnen worden. Graven of schieten is geen optie, dat kan trillingen veroorzaken. “Het is heel vervelend voor ons,” vertelt Jos. “Het werk ligt nu stil. Mijn collega kan nu niet met zijn gas naar mij toe komen.” Geen afval

Volgens Wilco had het een halfjaar geleden allemaal al klaar moeten zijn. “Maar omdat het allemaal nieuw is lopen we veel vertraging op en daar komen de bommen nu ook nog bij. Deze vertraging gaat veel geld kosten.” Wilco maakt van de melk van zijn koeien CO2-neutrale kaas in zijn eigen kaasmakerij. “Met het gas van koeienmest verminderen we de uitstoot van stikstof en methaan met zeventig procent. Het gaat erom een waarde te creëren voor de maatschappij. Daar horen dierenwelzijn, milieu en groene energie bij. Wij proberen een positieve bijdrage te leveren.”

Boer Jos bij de gasopwekinstallatie, de container waarin het gas klaar wordt gemaakt voor de consument (foto: Noël van Hooft).

Toch blijven de twee boeren positief. “Dit is de toekomst,” zegt Jos trots. “Onze koeien produceren melk, gas en mest die mensen in hun tuin kunnen gebruiken. Wij hebben geen afval, mooier kan ik het niet maken.” Volgens Jos en Wilco zouden, als elke boer in Nederland dit zou doen, 1,2 miljoen huishoudens van gas voorzien kunnen worden.

Explosieven afdekken met zand Volgens het Ministerie van Defensie liggen in de grond bij boer Jos drie Duitse brisantbommen met elk een inhoud van 250 kilo springstof. “De Explosieven Opruimingsdienst heeft de ontstekers van de brisantbommen vanwege het hoge grondwaterpeil nog niet kunnen identificeren.” De explosieven zijn afgedekt met een grote hoeveelheid zand en het terrein is afgezet met een hek. Een specialistisch röntgenteam moet de ontstekers identificeren, waarna een plan wordt opgesteld om de explosieven veilig onschadelijk te maken.