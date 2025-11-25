Jan gebruikt muziek als wapen in de strijd tegen kinderkanker

Jan de Groot uit Steenbergen strijdt tegen kinderkanker. Zijn 'wapen' in deze strijd is muziek. Zo organiseert hij onder de naam 'Vuist tegen kinderkanker' al twaalf jaar muziekavonden. De opbrengst van de avonden gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht en daarom maakt hij kans op de titel Brabander van het Jaar.

Johnny Gold, Wilbert Pigmans en Monique de Rooy. Het is een kleine greep uit de artiesten die hebben opgetreden tijdens een van de Hollandse muziekavonden van Jan. Een feestje, maar vooral bedoeld om geld op te halen voor het goede doel. Jan legt uit: "Het is twaalf jaar geleden begonnen met een meisje hier in het dorp dat ernstig ziek was. Zij had kanker en we wilden haar een steuntje in de rug geven." Het was zo'n succes dat Jan sindsdien veel vaker muziekavonden organiseert, onder de naam 'Vuist tegen kinderkanker'. De opbrengst van die avonden gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Daarmee wordt onder meer speelgoed voor de zieke kinderen gekocht, worden familiekamers ingericht en kan onderzoek worden gedaan.

Dit voorjaar had Jan een jubileum, hij organiseerde de vijfentwintigste editie van 'Vuist tegen kinderkanker'. Hij trekt zich het lot van de zieke kinderen enorm aan: "Zij liggen daar maar als ze worden behandeld. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken om de dag door te komen of tijdens onderzoeken en behandelingen. Dat steuntje wil ik ze geven." In totaal heeft Jan met zijn muziekavonden al zo'n 30.000 euro ingezameld. In de jaren vóór hij zich inzette voor kinderen met kanker zamelde Jan ook nog geld in voor mensen met spierziekten.

"Hij vindt het heel normaal om dat voor anderen te doen."

Als iemand in de buurt zijn hulp nodig heeft, staat Jan ook klaar. Zo heeft hij Mandy, die de diagnose lymfklierkanker kreeg, een verwendag bezorgd. "Dat was fantastisch", blikt Mandy terug. "Ik ben naar de pedicure geweest en ik heb een gezichtsbehandeling gekregen. Ontbijt en lunch was geregeld en ik mocht naar Playdôme in Roosendaal en daarna was er een barbecue." Ook heeft deze 'goeddoener' geld ingezameld voor Elin, die een hersenbeschadiging heeft door zuurstofgebrek bij de geboorte. Haar ouders zijn onder de indruk van de inzet van Jan. "De steun die je krijgt van een totaal vreemde is hartverwarmend," legt vader Mark van Teteringen uit. En voor Mex, die een beperking heeft, regelde Jan een tillift. "Daar zijn we heel blij mee", zegt Martin Stoel, de vader van Mex. "Heel bijzonder ook hoe nuchter Jan daaronder blijft. Hij vindt het heel normaal om dit voor anderen te doen", Toch is Jan zichtbaar geëmotioneerd als hij wordt verrast met de nominatie voor Brabander van het Jaar. "Ik doe dit om anderen te helpen en dat wordt gezien", brengt hij snikkend uit. "Daar ben ik heel blij mee."

Jan is trots op zijn nominatie