Sjaak vindt een nieuwe roeping: van huisarts naar straatdokter

Huisarts Sjaak van Dorst uit Oss vond na zijn pensioen een nieuwe roeping: hij werd straatdokter. Iedere week houdt hij een gratis spreekuur voor dak- en thuislozen. En daarom is Sjaak in de race voor de titel Brabander van het Jaar.

Iedere dinsdagochtend zet Sjaak de deur van zijn spreekkamer open. Letterlijk. Want iedereen mag hier, zónder afspraak binnenlopen. "Dak- en thuislozen denken vaak geen dag vooruit. Ze maken geen planning. Hun grootste zorg is waar ze die avond slapen en of ze te eten hebben. Een afspraak maken en die nakomen is daardoor heel moeilijk. Daarom doen we dat hier anders."

Toen Sjaak na zijn pensioen gevraagd werd om straatdokter te worden, hoefde hij daar niet lang over na te denken. "Iedereen verdient goede zorg. Iedereen, ongeacht wie of wat je bent."

Bijna alles wat Sjaak in zijn praktijk heeft staan, heeft hij gekregen of is tweedehands. "Retro zou ik het noemen", zegt hij lachend. "Het zijn oude spullen van thuis en uit mijn vroegere praktijk." Trots laat hij een kast vol verband, gaas en ontsmettingsmiddel zien. "Dit heb ik allemaal gekregen van bevriende collega's. En dat kan ik weer doorgeven."

Dak- en thuislozen mogen het spreekuur van Sjaak gratis bezoeken. Zij hebben vaak geen zorgverzekering. Door hen te helpen, hoopt Sjaak grotere problemen te voorkomen. "Als je iemand met een longontsteking niet behandelt en te lang door laat lopen, eindigt hij waarschijnlijk op de intensive care. Dat is heel duur. Je kan met een paar simpele handelingen een hoop ellende voor zijn."

Een bedankje krijgt Sjaak zelden. "Ik heb nog nooit een bos bloemen gehad en dat hoeft ook niet. Als ik hoor dat het goed gaat, vind ik dat het mooiste cadeau."