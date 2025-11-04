Navigatie overslaan

A59 dicht voor onderhoud: hinder tussen Sabina en Noordhoek

Vandaag om 18:42
De A59 is afgesloten van woensdagavond tot donderdagochtend (afbeelding: Rijkswaterstaat).
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de A59 afgesloten van woensdagavond negen uur tot en met donderdagnacht vijf uur. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Sabina tot en met knooppunt Noordhoek.
Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Dit betekent dat bij slecht weer de werkzaamheden niet doorgaan.

Gele omleidingsborden houden verkeersdeelnemers op de hoogte van maatregelen en werkzaamheden.

Normale werkzaamheden
Het gaat om reguliere onderhoudswerkzaamheden die het wegennet in goede staat houden, zoals het onderhouden van vangrails en asfalt.

