In Altena moeten ze weer stemmen gaan tellen

De gemeente Altena gaat haar uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen controleren. Dit gebeurt op verzoek van de Kiesraad. Zo’n extra controle kan volgens de gemeente plaatsvinden 'als een kiezer bij het centraal stembureau meldt dat hij zijn stem niet heeft kunnen terugvinden in de gepubliceerde processen-verbaal'.

Vergissingen De hertellingen zijn een standaardprocedure om mogelijke vergissingen uit te sluiten. Zowel Altena als Gennep (Limburg) onderzochten dinsdag de stemmen van één stembureau.

Altena is niet de enige gemeente die gaat hertellen. Ook verschillende andere gemeenten in het land moeten opnieuw gaan tellen.

In Vlaardingen zijn mogelijk de stemmen voor twee kandidaten van D66 verwisseld op een stembureau. Ook in Aalten (Gelderland) is waarschijnlijk een fout gemaakt bij het tellen. Eerder besloten Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland) en Meerssen en Stein (Limburg) hun uitslagen opnieuw te controleren.

Afwijkingen

De Kiesraad verwacht dat tientallen gemeenten de stemmen opnieuw zullen tellen. Sinds 2023 controleert de raad scherper op afwijkingen, verschillen bij het tellen en op meldingen van kiezers. De Kiesraad kijkt ook naar opvallende uitslagen, zoals een groot aantal blanco of ongeldige stemmen.

Deze controles hebben nog nooit geleid tot verschuivingen in de zetelverdeling, maar in sommige gevallen wel tot een verandering in het aantal stemmen per kandidaat.