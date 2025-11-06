Overleden Prins Fred I leeft voort in de harten van Puttenaren

“Ook al is hij nu heel ver weg, toch voelt hij dichterbij dan ooit.” Een half jaar na zijn plotselinge overlijden halen Bjarne en Chinouk herinneringen op aan hun vader Fred, alias Prins Fred I. Tien jaar lang zwaaide hij tijdens carnaval de scepter over ‘Put en Buntland’. Zijn dood laat een grote leegte na binnen zijn gezin en het Putse carnaval. Toch heeft de organisatie besloten dat de carnavalsfestiviteiten dit jaar doorgaan: Ingetogen en zonder prins.

Fred van Ginneken (54) was jarenlang de grote gangmaker van het carnaval in Putte. Toen er zich tien jaar geleden niemand aandiende om prins te worden, besloot Fred om het maar eens te proberen. “Papa zou het eigenlijk maar één keertje doen maar toen hij eenmaal prins was, kreeg hij de smaak te pakken en begon hij het steeds leuker te vinden”, vertelt dochter Chinouk.

"Papa was alom geliefd, vooral kinderen waren dol op hem.”

De geliefde hoogheid werd ‘wereldberoemd’ in zijn dorp. Bjarne: “Als we boodschappen gingen doen in de supermarkt kwamen we geen stap verder. Elke keer werd hij aangesproken door mensen en kinderen die hem herkenden. Hij nam voor iedereen uitgebreid de tijd om een praatje te maken. Papa was alom geliefd, vooral kinderen waren dol op hem.” Fred overleed in mei van dit jaar aan de gevolgen van een gescheurde aorta. Zijn dood laat veel mensen in het dorp verslagen achter. Maar liefst 350 mensen bezochten zijn uitvaart. Chinouk: “Eigenlijk kunnen we het nog steeds niet geloven, het kwam zo onverwachts. Het is alsof hij ieder moment nog binnen kan komen lopen.”

Groot gemis Een van de jaarlijkse hoogtepunten voor Prins Fred I was de jaarlijkse viering van de elfde van de elfde. “Papa was daar al maanden van tevoren mee bezig, alles moest er voor wijken. Terwijl in de kamer nog steeds confetti tevoorschijn kwam van het jaar daarvoor, was hij al weer volop bezig met het bedenken van teksten en het uitwerken van ideeën”, zegt Bjarne.

Fred van Ginneken was jarenlang Prins Fred I

“Papa was tijdens carnaval het gelukkigst, je zag hem dan stralen van oor tot oor”, valt Chinouk haar broer bij. Ze vervolgt: “Na zijn overlijden lag hij in zijn prinsenpak in de kist. Het is loodzwaar om je vader zo te zien maar toch had hij een soort van voldane glimlach op zijn gezicht. Ik weet zeker dat hij ons wilde zeggen dat hij trots op ons is en op het carnavalsfeest in Putte.” In Putte wordt de start van het carnavalsseizoen traditioneel op de vrijdagavond voorafgaand aan 11 november gevierd. “We kiezen dit jaar geen nieuwe prins uit respect voor Fred. Het is een groot gemis maar we gaan er toch het beste van proberen te maken. Dat betekent dat de meeste dingen gewoon doorgaan, ook de lampionnenoptocht vrijdagavond met de kinderen,” aldus Carlo van Hoof alias nar Ko.

"De steek en de scepter nemen we overal mee naar toe zodat Fred er toch nog een beetje bij is."

“We dragen Fred mee in ons hart en op een grote foto die tijdens de verschillende festiviteiten een prominent plekje krijgt. Voor onze eigen verwerking voelt het goed om het op deze manier te doen. Ook de steek en de scepter nemen we overal mee naar toe zodat Fred er toch nog een beetje bij is,” vult adjudant Sabina Stokmans aan. Chinouk heeft zich voorgenomen om carnaval in Putte met haar dorpsgenoten te vieren. “In voorgaande jaren ging ik ook naar andere plaatsen maar deze keer blijf ik hier. Het zal soms best confronterend zijn en er zal best een traantje vloeien maar dat hoort erbij. Ik denk dat door papa’s overlijden mensen hechter met elkaar zijn geworden.” Bjarne: “Papa heeft het zaadje geplant en ik denk dat hij het heel mooi vindt dat iedereen nu verder gaat. Ik weet zeker dat hij daarboven een schrobbelaerke op ons drinkt.”