112-nieuws: Man (55) nog in coma na harde klap bij feest in Brabanthallen
Vandaag om 00:00 • Aangepast vandaag om 09:40
In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
09:40
Man (55) nog in coma na harde klap bij feest in Brabanthallen
De 55-jarige man die in oktober zwaar werd mishandeld tijdens het evenement De Nacht van Brabant Live in Den Bosch, ligt nog altijd in coma. Hij liep bij een vechtpartij ernstig hersenletsel op en is sindsdien niet meer bij kennis. De politie noemt zijn toestand zorgelijk en is dringend op zoek naar getuigen.
