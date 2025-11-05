Zwemleraar opgepakt voor zedenmisdrijf: 'Kan hier haast niet gebeurd zijn.'

De 44-jarige man uit de gemeente Meierijstad die vorige week dinsdag werd aangehouden voor een zedenmisdrijf, is een medewerker van de gemeente. Daarover is de gemeenteraad onlangs geïnformeerd door de burgemeester. Bronnen melden aan Omroep Brabant dat het gaat om een zwemleraar van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode. Betrokkenen kunnen zich niet voorstellen dat de zedenzaak in of rondom het zwembad heeft plaatsgevonden.

De burgemeester heeft de gemeenteraad afgelopen week laten weten dat een medewerker van de gemeente is opgepakt voor een zedenmisdrijf, weet Omroep Brabant. De gemeente is eigenaar van het zwembad.

Vier-ogenprincipe

Bezorgde ouders die aankloppen bij het zwembad, worden direct doorverwezen door het zwembad naar de gemeente. Het is nog onduidelijk waar het zedendelict zelf heeft plaatsgevonden of om wat voor soort misbruik het gaat.

Bronnen rondom het zwembad laten aan Omroep Brabant weten dat ze zich niet kunnen voorstellen dat de zedenzaak in of rondom het zwembad heeft plaatsgevonden. "Er is hier altijd sprake van het vier-ogenprincipe", zegt een betrokkene. "Het is haast onmogelijk om alleen te zijn met kinderen." Zo mochten medewerkers van het zwembad eigenlijk nooit alleen zijn met kinderen, hangen overal camera's en ouders kunnen door een groot raam het zwembad in de gaten houden.

Volgens inwoners van Sint-Oedenrode komt de man uit die plaats. Hij zou daar ook actief zijn in het vrijwilligersleven.

Arrestatie

De man werd in zijn eigen huis opgepakt. Waar hij precies van wordt verdacht, kon de politie na de arrestatie niet zeggen. Er zijn gegevensdragers, bijvoorbeeld laptops en telefoons, in beslag genomen. Het is standaard bij een aanhouding voor een zedenmisdrijf dat gegevensdragers van de verdachte worden onderzocht.

De man zit vast en wordt verhoord. Vrijdag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Komende woensdag moet de man opnieuw voorkomen en dan wordt beslist of hij langer blijft vastzitten.