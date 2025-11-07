Rechter dwingt onkruidliefhebber om gras te maaien

Een vrouw uit Zegge weigert al heel lang haar onkruid weg te halen. Ze heeft haar oprit en voortuin laten overwoekeren. De plantjes ziet ze als 'levende wezens die je niet mag vermoorden'. Maar de woningstichting pikte dat niet en stapte naar de rechter. Die heeft nu bepaald dat ze toch echt haar onkruid moet laten weghalen uit de voortuin en ook de achtertuin. Dat ben je namelijk verplicht als je een huis huurt. En dan kun je van alles vinden maar 'persoonlijke opvattingen doen niet af aan deze verplichting,' zo oordeelt de rechter.

Ze is veroordeeld om onderhoud aan haar tuin te plegen. Over twee weken moet het onkruid weg zijn, zo staat in de uitspraak. In dat vonnis is ook een 'to-dolijstje' opgenomen. 'Het onkruid verwijderen tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen en verwijderd houden. Het gras maaien en gemaaid houden. Heggen, hagen en ópschietende bomen in de voor- en achtertuin snoeien en gesnoeid houden. Beplanting die is doodgegaan verwijderen en verwijderd houden, zodanig dat de tuin een verzorgde indruk maakt en geen overlast of schade veroorzaakt aan omwonenden of het gehuurde.' Rekening

De rechter geeft de vrouw dus nog twee weken de tijd om zelf wat te doen en te voorkomen dat het duur uitpakt. Als dat niet gebeurt dan heeft woningstichting Thuisvester toestemming om het tuinonderhoud zelf uit te voeren, stelt de rechter. Maar dan moet de vrouw wel de kosten van dat onderhoud betalen. De rechter heeft geen dwangsom opgelegd. De rechter heeft ook benadrukt dat het tuinonderhoud niet eenmalig is maar dat ze het moet blijven doen zolang ze daar huurder is. Bovendien krijgt ze de rekening van de rechtszaak, ruim 950 euro.

Het paadje naar haar voordeur (foto: Willem-Jan Joachems)

De problemen spelen al jaren, volgens Thuisvester. In januari 2021 was de verwaarlozing van de tuin al zichtbaar. Maar de bewoonster reageerde niet op verzoeken om er iets aan te doen. In 2022 stuurde ze een snoeiteam weg. Buren gingen klagen over aantasting van hun woongenot. Als buren in hun eigen tuin onkruid weghaalden, werden ze door de vrouw uitgemaakt voor 'moordenaars'. 'Moord op levende wezens'

Voor de rechter legde de advocaat van de vrouw uit hoe ze in het leven staat. "Mevrouw ziet onkruid als levende wezens. Ze ziet maaien en wieden als moord op levende wezens." Dat past ook bij de nieuwste inzichten hoe je met natuur moet omgaan, legde de advocaat uit. "Stoepplantjes zijn een bron voor insecten, net zoals wij naar de frituur gaan," voegde de bewoonster daaraan toe. [ Regels zijn regels

Maar de woningstichting benadrukte: "Het gaat ons alleen om de nakoming van het tuinonderhoud", zegt de advocate van Thuisvester. Ze verwees naar de algemene regels die voor alle huurders gelden. Thuisvester zegt dat de woningstichting ook steeds tegen een dichte deur aanliep. "Heel erg lang is geprobeerd om dat in goed overleg te doen. Nu is geen enkel contact meer mogelijk." Stress

Volgens de advocaat van de bewoonster heeft de vrouw door alle gedoe veel last van stress. "De gevolgen van een negatieve beslissing kunnen desastreus zijn. Dit heeft weerslag op haar psychische en fysieke gesteldheid. Ze verdooft zich nu met alcohol." Een hulpverleenster bevestigde dat het slecht gaat. De vrouw komt haar huis niet meer uit. De spanningen kunnen haar te veel worden. Opname bij de GGZ dreigt, zo waarschuwde ze twee weken geleden tijdens het kort geding.