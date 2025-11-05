Taxichauffeurs maakten ook drugsritjes: cel en werkstraf

Twee taxichauffeurs die werkten voor een omstreden taxibedrijf in Tilburg zijn dinsdag door de rechtbank in Breda veroordeeld wegens het bezit van en de handel in drugs. Een man van 48 uit Tilburg kreeg een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 32 maanden. Ook moet hij een boete betalen van 50.000 euro. Een Bredase van 49 werd een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen opgelegd.

De uitspraken komen overeen met de procesafspraken die het Openbaar Ministerie met de verdachten en hun advocaten had gemaakt. Deze afspraken werden dinsdag, voor het begin van de inhoudelijke behandeling, voorgelegd. 'Opvallend veel korte ritjes'

De drugspraktijken komen vorig jaar aan het licht. Het Team Criminele Inlichtingen, dat in het geheim met de hulp van informanten gegevens verzamelt over ernstige misdrijven, krijgt er lucht van. De mannelijke verdachte zou als taxichauffeur drugs verkopen. Uit observaties blijkt dat hij opvallend veel korte ritjes maakt met zijn klanten, vermoedelijk zijn dat momenten waarop transacties plaatsvinden. Ook ziet een observant dat de verdachte tijdens zijn werk meermalen iets in een brievenbus duwt. In telefoontaps heeft de verdachte het over zakjes, grammen, hoeveelheden, overdrachten en locaties. Dan blijkt ook dat hij samenwerkt met de vrouwelijke verdachte, een collega bij hetzelfde bedrijf. De verdachte stuurt haar aan bij het afleveren van verdovende middelen.

'Niet de eerste keer'

Onderzoek heeft uitgewezen dat de man vanaf 20 november 2019 een jaar in drugs handelde. In die periode heeft hij veelvuldig aan een groot aantal afnemers cocaïne verkocht. De vrouw was als koerier actief van 16 december 2023 tot 19 november 2024. Het tweetal werd vorig jaar aangehouden. De politie maakte toen ook bekend dat hun werkgever ‘al langere tijd onderwerp van onderzoek is bij de politie en gemeente.’ Het is volgens haar dan ook niet de eerste keer dat het bedrijf in aanraking komt met politie en justitie. Voor het Openbaar Ministerie bestaat er voldoende bewijs dat beide verdachten de strafbare feiten hebben gepleegd. De rechtbank was het hiermee eens, waardoor het tweetal dinsdag al kon worden veroordeeld. De politie en de gemeente zouden nog onderzoeken of het taxibedrijf zelf wordt gebruikt om drugsgeld wit te wassen en of de taxivergunning wel deugt. Het is niet bekend of deze onderzoeken wat hebben opgeleverd.

