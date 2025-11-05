OM: 'Zwemleraar had kinderporno in bezit, geen aanwijzingen voor misbruik'

De zwemleraar uit Sint-Oedenrode die verdacht wordt van een zedenmisdrijf was in het bezit van kinderporno. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag aan Omroep Brabant. “Er zijn geen aanwijzingen voor fysiek misbruik”, zegt een woordvoerder na eerste onderzoek. De gemeente Meierijstad, eigenaar van het zwembad waar de man werkt, weigert een reactie te geven na de ontstane onrust.

Zwemles Vanwege de ontstane onrust komt het OM nu met meer informatie over de verdenkingen. “Het onderzoek loopt nog”, benadrukt een woordvoerder. “Wij verdenken de 44-jarige man van het bezit van kinderporno op zijn computer. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor fysiek misbruik.” Hiermee hoopt het OM ouders van kinderen die op zwemles zitten gerust te stellen.

Dinsdagochtend werd duidelijk dat een zwemleraar van zwembad De Neul, een inwoner van Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) is opgepakt in een zedenzaak. Het nieuws zorgt voor veel onrust bij ouders in het dorp.

De zwemleraar wordt door betrokkenen omschreven als een teruggetrokken en gesloten persoon. Hij was volgens hen een goede zwemleraar, maar wel een hele strenge. De man zou zwemles hebben gegeven voor het B- en C-diploma en daarbij niet bij de kinderen in het zwembad hebben gelegen.

De 44-jarige man uit Sint-Oedenrode is daarnaast actief als vrijwilliger bij een organisatie die met basisschoolkinderen werkt.

Aangegeven door bekende

De gemeente Meierijstad is de werkgever van de man én eigenaar van het zwembad waar hij werkt. Een woordvoerder of de burgemeester wil desgevraagd geen enkel commentaar geven over de zaak. Ouders van kinderen die zwemles hebben of hadden in De Neul zijn verbaasd dat ze niks horen van de gemeente. Bezorgde ouders treffen bij het zwembad een A4-tje aan met daarop de tekst medewerkers van het zwembad niet te belasten met vragen. Een informatienummer van de gemeente ontbreekt.

De zwemleraar werd vorige week in zijn huis opgepakt door de politie. Gegevensdragers, zoals een laptop, harde schijf en telefoons, zijn in beslaggenomen en worden onderzocht. Volgens bronnen zou de verdachte aangegeven zijn door een bekende.



Eerder al meldden bronnen rond het zwembad aan Omroep Brabant dat ze zich niet kunnen voorstellen dat de zedenzaak in of rond het zwembad heeft plaatsgevonden. "Er is hier altijd sprake van het vier-ogenprincipe", zegt een betrokkene. "Het is haast onmogelijk om alleen te zijn met kinderen." Zo mogen medewerkers van het zwembad eigenlijk nooit alleen zijn met kinderen, hangen overal camera's en ouders kunnen door een groot raam het zwembad in de gaten houden.