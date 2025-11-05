Onrust na aanhouding zwemleraar in zedenzaak: OM geeft meer duidelijkheid

De zwemleraar uit Sint-Oedenrode die verdacht wordt van een zedenmisdrijf was in het bezit van kinderporno. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag aan Omroep Brabant. “Er zijn geen aanwijzingen voor fysiek misbruik”, zegt een woordvoerder na eerste onderzoek. De gemeente Meierijstad, eigenaar van het zwembad waar de man werkt, weigert een reactie te geven na de ontstane onrust.

Dinsdagochtend werd duidelijk dat een zwemleraar van zwembad De Neul, een inwoner van Sint-Oedenrode (gemeente Meierijstad) is opgepakt in een zedenzaak. Het nieuws zorgt voor veel onrust bij ouders in het dorp. Zwemles

Vanwege de ontstane onrust komt het OM nu met meer informatie over de verdenkingen. “Het onderzoek loopt nog”, benadrukt een woordvoerder. “Wij verdenken de 44-jarige man van het bezit van kinderporno op zijn computer. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen voor fysiek misbruik.” Hiermee hoopt het OM ouders van kinderen die op zwemles zitten gerust te stellen.

De zwemleraar wordt door betrokkenen omschreven als een teruggetrokken en gesloten persoon. Hij was volgens hen een goede zwemleraar, maar wel een hele strenge. De man zou zwemles hebben gegeven voor het B- en C-diploma. Hij lag daarbij ook met de kinderen in het water. De 44-jarige man uit Sint-Oedenrode is daarnaast actief als vrijwilliger bij een organisatie die met basisschoolkinderen werkt. Aangegeven door bekende

De gemeente Meierijstad is de werkgever van de man én eigenaar van het zwembad waar hij werkt. Een woordvoerder of de burgemeester wil desgevraagd geen enkel commentaar geven over de zaak. Ouders van kinderen die zwemles hebben of hadden in De Neul zijn verbaasd dat ze niks horen van de gemeente. Bezorgde ouders treffen bij het zwembad een A4-tje aan met daarop de tekst medewerkers van het zwembad niet te belasten met vragen. Een informatienummer van de gemeente ontbreekt.

Briefje bij ingang zwembad