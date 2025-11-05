Geen EK veldrijden voor titelverdediger Fem van Empel

Fem van Empel (23) is niet fit genoeg om mee te doen aan het Europees kampioenschap veldrijden in het Belgische Middelkerke komend weekend. Visma-Lease a Bike, de ploeg van de regerend wereld- en Europees kampioene uit Den Dungen, laat weten dat Van Empel zich heeft afgemeld.

De veldrijdster haakte afgelopen zaterdag in de Koppenbergcross al vroeg in de eerste ronde af. Ook de Rapencross van zondag in Lokeren sloeg ze over. Haar ploeg meldde dat ze nog niet helemaal hersteld was na ziekte.

Van Empel werd begin februari voor de derde keer op rij wereldkampioen veldrijden maar was daarna even klaar met topsport. Ze nam het afgelopen half jaar afstand van de fiets vanwege mentale problemen.

In oktober keerde ze terug in de cross voor een nieuw veldritseizoen. De weg is voor nu voor haar verleden tijd. "In het veld ligt mijn hart", zei ze eerder tegen Omroep Brabant. "Ik zeg niet dat ik me nooit meer ga focussen op de weg, maar nu wil ik me alleen maar richten op dingen waar ik heel veel lol uithaal."

Eind oktober wist Van Empel nog te winnen: in de Exact Cross in Heerde sleepte ze haar vijftigste veldritzege binnen.