Zwemleraar opgepakt in zedenzaak, burgemeester worstelt met dubbele rol

Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad heeft woensdagmiddag voor het eerst gereageerd op het zedendelict waarvoor een 44-jarige zwemleraar van zwembad De Neul in Sint-Oedenrode is opgepakt. Hij worstelt met zijn dubbele rol: die van de burgemeester en die van de werkgever. "Ik zit in een spagaat", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Vorige week woensdag kreeg de burgemeester van het Openbaar Ministerie (OM) te horen dat in Sint-Oedenrode iemand was aangehouden in verband met een zedendelict. Vrijdag bleek dat het ging om een medewerker van de gemeente. Het OM was een onderzoek gestart. "Daar heb ik geen rol in", zegt de burgemeester, die alleen wist dat het om een zedendelict ging: "Dat kan heel groot of klein zijn." Hij hield daarom rekening met elk scenario.

Vervolgstappen

Van Rooij zegt vooral te hebben gekeken wat de zaak betekent voor de lokale gemeenschap. Bij zwembad De Neul checkte hij of de protocollen klopten. Al snel werd duidelijk dat er het vier-ogenprincipe geldt, er overal camera's hangen en misbruik niet mogelijk zou moeten zijn. Hij benadrukt zijn dubbele rol: die van de burgemeester, waarin hij verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, maar ook die van werkgever: "Ik zit in een spagaat."

De gemeente besloot ouders van kinderen die zwemles kregen niet te informeren. "Wij wisten ook niet meer en hadden beperkte info. Dan kun je kiezen: ga je voor meer onrust of bewaar je de rust?" Meierijstad koos voor het laatste. "Wij hebben sinds vorige week maar een handjevol telefoontjes van ongeruste ouders ontvangen."

De kans dat ouders nog extra geïnformeerd worden, acht hij klein. “Zeker nu blijkt dat er geen aangifte van ouders tegen de man is gedaan.” De verdachte zit nog wel vast. “We beraden ons op vervolgstappen”, antwoordt hij op de vraag wat de gemeente nu gaat doen.

Kinderporno

Ouders die zich alsnog met vragen melden bij de gemeente, worden doorverwezen naar de politie. Van Rooij geeft aan de komende tijd in gesprek te gaan met medewerkers van het zwembad en 'een vinger aan de pols houden'. Het OM houdt hem intussen op de hoogte van het onderzoek. "Dat wil ik ook. De belangrijkste boodschap nu is dat we het onderzoek afwachten." Dat is ook zijn belangrijkste boodschap richting ongeruste ouders.

De 44-jarige zwemleraar wordt verdacht van het bezit van kinderporno, zo maakte het Openbaar Ministerie eerder woensdag bekend. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen voor fysiek misbruik. Met die mededeling hoopt ze ouders gerust te stellen. De man stond bekend als een teruggetrokken, maar goede en strenge zwemleraar. Hij gaf les voor de diploma’s B en C, lag daarbij zelf met kinderen in het water en was ook vrijwilliger bij een organisatie voor basisschoolleerlingen.

Vier-ogenprincipe

Enkele ouders zijn verbaasd dat zij niets van de gemeente hebben gehoord. Bij het zwembad hangt alleen een papier met het verzoek om geen vragen te stellen aan de medewerkers. Een informatienummer van de gemeente ontbreekt. Een ouder zegt woensdagmiddag begrip te hebben voor de aanpak van de gemeente. “Ik weet niet wat ze nog meer hadden kunnen doen. Er zijn alleen maar verliezers in deze zaak.” Een andere ouder benadrukt dat 'een aanhouding nog geen veroordeling is'.



Volgens ouders is het onwaarschijnlijk dat er in of rond het zwembad iets is gebeurd. “Hier geldt altijd het vier-ogenprincipe,” zegt een ouder. “Het is haast onmogelijk om alleen met kinderen te zijn.” Er hangen camera’s en ouders kunnen vanuit de kantine meekijken in het bad. “Alles is open en zichtbaar", zegt een andere ouder. “Ik geloof niet dat daar iets kan zijn gebeurd.”



De man werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Komende woensdag moet de man opnieuw voorkomen, dan wordt beslist of hij langer vast blijft zitten.