Fractievoorzitter stopt nu partner wethouder is: 'Willen het zuiver houden'

VVD-fractievoorzitter Lex Janssen stapt eind november uit de Eindhovense gemeenteraad. De reden voor deze stap is dat zijn partner Remco van Dooren (CDA) is benoemd als wethouder in de stad. "We willen het zuiver houden", stelt Janssen.

Het was al bekend dat Lex Janssen na de volgende verkiezingen de Eindhovense gemeenteraad zou verlaten. Hij vond het na acht jaar tijd om het stokje over te dragen, schrijft Studio040 .

Nu besluit de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij een paar maanden eerder te stoppen dan gepland. Zijn partner Remco van Dooren werd dinsdag namelijk benoemd als wethouder in Eindhoven.

"Ondanks dat er juridisch niks in de weg staat dat hij wethouder is en ik raadslid, willen we dit graag zuiver houden", lichtte Janssen dinsdag zijn besluit toe in de raadsvergadering. Zowel Janssen als Van Dooren zitten sinds 2018 in de Eindhovense gemeenteraad.

Van Dooren werd dinsdagmiddag geïnstalleerd als wethouder. Hij is de opvolger van Maes van Lanschot (CDA) die 12 november wordt geïnstalleerd als Tweede Kamerlid en tijdens dezelfde vergadering afscheid nam.