Man trekt studente bosje in en probeert haar te verkrachten, eis 4 jaar cel
De studente werd rond zeven uur ’s avonds een bosje ingetrokken. Getuigen hoorden geschreeuw en zagen dat een man een jonge vrouw naar de grond trok en over haar heen hing. Toen zij vroegen of alles in orde was, wist ze te ontkomen.
De verdachte werd later aangehouden op basis van het signalement dat de getuigen hadden doorgegeven. Hij had een shopper bij zich met daarin bier, glijmiddel, een vibrator, ducttape en touw. De studente werd door de politie huilend en met takjes in haar haar aangetroffen. Ze zei dat ze door de man was geslagen, tegen de grond was gewerkt en dat hij zijn tong in haar mond zou hebben gestoken. Ze had ook verwondingen in haar mond.
Over grenzen gegaan
De verdachte zou meerdere keren ‘sorry’ hebben gezegd, maar weigerde verder iets tegen de politie te verklaren. Tijdens de zitting woensdag in de rechtbank in Den Bosch bekende hij dat hij het meisje wilde verkrachten en dat hij de spullen in de shopper daarvoor had meegenomen.
“Deze gebeurtenis vond vroeg in de avond plaats, op de campus van een universiteit", zei de officier van justitie. “Een omgeving die veilig zou moeten zijn voor het slachtoffer.” Eerder die dag zou al een andere vrouw zijn lastiggevallen, waar medestudenten getuige van waren: “Dergelijke feiten zorgen voor onrust en een gevoel van onveiligheid.”
Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat de man geen respect heeft voor de lichamelijke integriteit van vrouwen en over alle grenzen is gegaan. Het Openbaar Ministerie eist daarom vier jaar onvoorwaardelijke celstraf. Dat betekent dat de verdachte de straf daadwerkelijk moet uitzitten.
De uitspraak volgt over twee weken.