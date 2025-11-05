Man trekt studente bosje in en probeert haar te verkrachten, eis 4 jaar cel

Tegen een 43-jarige man die eerder dit jaar in Eindhoven een studente probeerde te verkrachten, is woensdag vier jaar gevangenisstraf geëist. De poging tot verkrachting gebeurde op 7 mei op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven.

De studente werd rond zeven uur ’s avonds een bosje ingetrokken. Getuigen hoorden geschreeuw en zagen dat een man een jonge vrouw naar de grond trok en over haar heen hing. Toen zij vroegen of alles in orde was, wist ze te ontkomen. De verdachte werd later aangehouden op basis van het signalement dat de getuigen hadden doorgegeven. Hij had een shopper bij zich met daarin bier, glijmiddel, een vibrator, ducttape en touw. De studente werd door de politie huilend en met takjes in haar haar aangetroffen. Ze zei dat ze door de man was geslagen, tegen de grond was gewerkt en dat hij zijn tong in haar mond zou hebben gestoken. Ze had ook verwondingen in haar mond.