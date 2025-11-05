Voor het eerst praat gezondheidsminister met Q-koortspatiënten

Eindelijk voelen Q-koortspatiënten zich serieus genomen door de landelijke overheid. Woensdag ging voor het eerst een minister in gesprek met patiënten in het provinciehuis in Den Bosch.

Brabant is de regio waar veel mensen zijn getroffen door Q-koorts, een ziekte die vooral wordt overgedragen door schapen en geiten. De eerste epidemie was in 2007, meldt het RIVM. Sommige patiënten hebben langdurige klachten overgehouden aan de ziekte, zoals vermoeidheid.

'Verschrikkelijk veel pijn'

Patiënten voelen zich al jarenlang ongehoord. Minister Jan Anthonie Bruijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ging woensdag in gesprek met Q-koortspatiënten. Dit is de eerste keer dat een minister een luisterend oor biedt. “Daar zit verschrikkelijk veel pijn. Ik ben zelf al veertig jaar arts en ik weet hoe chronische ziektes, die soms moeilijk herkenbaar zijn, op allerlei manieren kunnen ingrijpen,” reageert Bruijn na afloop van het gesprek.

Volgens Caroline van Kessel van patiëntenorganisatie Q-uestion was het hoog tijd voor zo’n gesprek. Ze heeft zelf ook klachten van Q-koorts. “Het is de eerste stap in erkenning. Dat je de bewindspersoon kunt vertellen hoe dat voor jou is geweest.”

Epidemie onder de tafel geveegd

Van Kessel vertelde dat in het gesprek ter sprake kwam hoe de epidemie eigenlijk lang onder de tafel is geveegd. “Mensen ervaren daar nog steeds de pijn van. Ook de ongelijkheid. Dat de geitenhouders werden gecompenseerd en dat er naar de patiënten niet werd omgekeken. Dat is pijn die blijft zitten,” legt ze uit in het provinciehuis.



Ook commissaris van de Koning Ina Adema vindt het tijd voor erkenning. “Het beste was natuurlijk geweest als we dit gesprek nooit hadden hoeven hebben. Dat er vele jaren geleden al van alles was georganiseerd, maar dat is niet het geval.”

Expertisecentrum in Brabant

De timing is bijzonder. Deze week heeft de provincie bekendgemaakt financieel te willen bijdragen aan een expertisecentrum in Brabant waar mensen met langdurige klachten van Q-koorts en post-covid terecht kunnen. Dit doet de provincie omdat het Rijk alleen universitaire ziekenhuizen buiten Brabant wil steunen. Daarom reizen patiënten nu nog naar ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam of Maastricht om daar geholpen te worden.



De provincie wil meebetalen aan een behandelcentrum in Brabant, dat waarschijnlijk in ziekenhuis Bernhoven in Uden komt. De kosten daarvoor lopen waarschijnlijk in de miljoenen.



Waar de provincie zich al langer hardmaakt voor de ziekte, is dat anders voor het Rijk. Landelijke steun is tot nu toe uitgebleven. Van Kessel hoopt dat het bezoek van de minister op dit dossier verandering teweegbrengt.

“Dit is de negende minister die we meemaken. De eerste die ons bezoekt. Dat zou een kentering kunnen betekenen. Maar we moeten wel een beetje doorpakken dan”, sluit ze hoopvol af.

