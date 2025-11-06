Navigatie overslaan
Schietpartij in woonwijk: arrestatieteam valt flatwoning binnen

Vandaag om 05:59 • Aangepast vandaag om 06:23
Leden van een arrestatieteam maken zich klaar een flatwoning binnen te vallen (foto: Persbureau Heitink).
Een zwaarbewapend arrestatieteam is rond middernacht een flatwoning aan de Corellistraat in Tilburg-Noord binnengevallen. Een dag eerder vlogen in de buurt kogels in het rond en raakten twee mannen gewond. Auto's, muren, huizen en bergingen werden geraakt. Of de inval hiermee te maken heeft, is niet bekend.
Hans Janssen

De actie was in het flatgebouw vlakbij de plek waar het dinsdag zo onrustig was. Veel mensen kwamen in de afgelopen nacht naar buiten nadat ze de klap hadden gehoord waarmee de deur van een flatwoning was geforceerd.

Een team van de recherche is een groot onderzoek begonnen, zowel in het appartement als in een berging, die door het arrestatieteam was opengebroken. Of er iemand is aangehouden is onbekend.

Na de schietpartij van dinsdag werden twee mannen aangehouden. Zij hadden zich ‘s avonds gewond gemeld in een ziekenhuis en hier werden ze opgespoord door de politie. Het gaat om Tilburgers van 22 en dertig.

Een kogelgat in de auto van een van de buurtbewoners (foto: Pieter Soethout)
De schrik zat er goed in bij de buurt na de schietpartij, dinsdag:


