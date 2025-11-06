Bewoners geëvacueerd na brand op 6e etage van appartementencomplex

De brandweer heeft woensdagavond snel ingegrepen bij een woningbrand op de zesde verdieping van een appartementencomplex aan de Antwerpenstraat in Breda. Bewoners van woningen in de buurt van het appartement waar het vuur woedde, werden uit voorzorg tijdelijk geëvacueerd.

Eén persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd, omdat hij mogelijk rook had ingeademd. Het is niet bekend hoe en waar de brand is begonnen.



De brand was dankzij het snelle optreden van de brandweer snel onder controle. De geëvacueerde bewoners konden korte tijd later terugkeren naar hun woningen.

Foto: Perry Rovers/Persbureau Heitink.

