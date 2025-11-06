Vrachtwagen kantelt: A58 afgesloten en verkeer moet omrijden

De snelweg A58 is tussen knooppunt De Stok en Roosendaal de hele ochtend in de richting van Breda dicht. Dit verwacht Rijkswaterstaat.

De stremming is ontstaan nadat rond kwart over drie woensdagnacht door nog onbekende oorzaak een vrachtwagen was gekanteld. Hierdoor is de middengeleider beschadigd en die zal eerst moeten worden hersteld. Rijkswaterstaat meldde rond halfzeven dat die werkzaamheden snel zouden beginnen.

Verkeer vanuit Bergen op Zoom kan het beste omrijden over de A17 en A16. De ANWB laat weten dat de A58 mogelijk eerder wordt vrijgegeven, maar deze ochtendspits moet het verkeer in ieder geval nog rekening houden met deze tegenvaller.

