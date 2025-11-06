Advertentie
Vrachtwagen kantelt: A58 urenlang afgesloten
Vandaag om 06:21 • Aangepast vandaag om 13:20
De snelweg A58 tussen knooppunt De Stok en Roosendaal was de hele donderdagochtend dicht in de richting van Breda. De problemen ontstonden nadat rond kwart over drie woensdagnacht door nog onbekende oorzaak een vrachtwagen kantelde.
Door het ongeluk raakte de middengeleider beschadigd. Rijkswaterstaat meldde rond halfzeven donderdagochtend dat die werkzaamheden snel zouden beginnen. Rond één uur was de weg weer helemaal open.
