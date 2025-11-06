Supermaan in volle glorie: nog even nagenieten met deze foto's

Heel veel mensen hebben hem woensdag gezien: de supermaan die al tegen vijf uur ’s middags in volle glorie aan de horizon stond. De maan was veel groter en feller dan gebruikelijk en bleef urenlang de aandacht trekken. Zelfs donderdagochtend, tegen een oranje lucht, mag-ie er zijn.

De zogenoemde bevermaan was een prachtig doelwit om vanuit je huis, langs de weg of in de natuur te fotograferen. En dat is op grote schaal gebeurd.

Het is bijna niet voor te stellen, maar mocht je deze maan hebben gemist: op 5 december krijg je een nieuwe kans.

Vanuit Deurne.

Foto: Jose.

Eindhoven: foto Marcelinne Jans.

Foto: Wim Hamerling.

Bij Schaijk (foto: Jarno van Santvoort).

De Galderse Meren bij Breda (foto: Henk van Ingen).

In Boxmeer was de maan ook vroeg te zien (foto: Peter Janssen).

Ook later op de avond was het genieten in Boxmeer (foto: Peter Janssen).

