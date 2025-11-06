Navigatie overslaan

Supermaan in volle glorie: nog even nagenieten met deze foto's

Vandaag om 08:14 • Aangepast vandaag om 09:16
Foto: Peter vd Wal.
Foto: Peter vd Wal.
nl
Heel veel mensen hebben hem woensdag gezien: de supermaan die al tegen vijf uur ’s middags in volle glorie aan de horizon stond. De maan was veel groter en feller dan gebruikelijk en bleef urenlang de aandacht trekken. Zelfs donderdagochtend, tegen een oranje lucht, mag-ie er zijn.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

De zogenoemde bevermaan was een prachtig doelwit om vanuit je huis, langs de weg of in de natuur te fotograferen. En dat is op grote schaal gebeurd.

Het is bijna niet voor te stellen, maar mocht je deze maan hebben gemist: op 5 december krijg je een nieuwe kans.

Vanuit Deurne.
Vanuit Deurne.
Foto: Jose.
Foto: Jose.
Eindhoven: foto Marcelinne Jans.
Eindhoven: foto Marcelinne Jans.
Foto: Wim Hamerling.
Foto: Wim Hamerling.
De maan boven Eindhoven (foto: Marcelline Jans).
De maan boven Eindhoven (foto: Marcelline Jans).
Bij Schaijk (foto: Jarno van Santvoort).
Bij Schaijk (foto: Jarno van Santvoort).
De Galderse Meren bij Breda (foto: Henk van Ingen).
De Galderse Meren bij Breda (foto: Henk van Ingen).
In Boxmeer was de maan ook vroeg te zien (foto: Peter Janssen).
In Boxmeer was de maan ook vroeg te zien (foto: Peter Janssen).
Ook later op de avond was het genieten in Boxmeer (foto: Peter Janssen).
Ook later op de avond was het genieten in Boxmeer (foto: Peter Janssen).


App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!