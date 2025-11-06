Bussluis is net weg, maar moet weer terug: 'Strijden door'

'Te zwaar, te groot, onze huizen gaan kapot.' Posters met deze leuzen prijken aan de Topaasstraat in Breda. Een bussluis in die straat is vorig jaar omgebouwd tot fietspad. Toch komt daar waarschijnlijk wéér een bussluis terug op precies dezelfde plek. "Iedereen is boos", vertelt buurtbewoner Daan.

Bussen met grote rode kruizen erdoorheen, de vele posters zijn niet te missen in de straat. "Iedereen is boos", vervolgt de 73-jarige Daan. "We gaan ons met hand en tand verzetten. We strijden door als het laatste dorpje der Galliërs", lacht hij, verwijzend naar de bekende stripreeks Asterix. Scheuren en trillingen

In het voorjaar van 2024 is de oude bussluis aan de Topaasstraat in Breda omgebouwd tot fietsdoorsteek. Die sluis werd al twintig jaar niet meer gebruikt en was lang afgezet met betonblokken. Door de nieuwe dienstregeling van vervoerder Arriva gaat die waarschijnlijk toch weer terugkomen. Kort na de ombouw kwam Arriva met nieuwe plannen, zo stelde de gemeente eerder. Bewoners zijn bang dat hun woningen beschadigen door trillingen van de bussen. "Onze huizen gaan scheuren! We zijn hier allemaal tegen", zegt de 85-jarige Jo Verstijnen die ook posters heeft opgehangen.

Ook maken ze zich zorgen om de verkeersveiligheid. "Nu zijn mijn kinderen hier veilig en kunnen ze normaal op straat lopen", vertelt een 38-jarige vrouw. Ze hangt Halloween-decoratie op naast de poster, waarop haar schrikbeeld staat: de bussen.

Posters zijn makkelijk te vinden (foto: Raymond Merkx).

'Weerstand onderschat'

"Het is zonde van het geld! Kapitaalvernietiging", vertelt bewoner Nico Rijven. Hij snapt er niets van dat ze de bussluis weer open willen gooien. Volgens hem is die ooit juist dichtgegooid om trillingen te voorkomen. Ook vrezen bewoners dat vrachtwagens de sluis gebruiken. "Je krijgt al snel vier keer per uur een bus van zeven uur 's ochtends tot elf uur 's avonds", rekent een 34-jarige bewoner. "De weerstand hebben ze onderschat. Die bus rijdt nu toch ook gewoon een andere route."

Bussen is pas Halloween voor deze bewoner (foto: Raymond Merkx)>

"We begrijpen dat er zorgen zijn, want de oude bussluis is al twintig jaar niet gebruikt. Tegelijkertijd zien we veel voordelen van een nieuwe buslijn voor bereikbaarheid van wijken en dorpen", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ze benadrukt dat bewoners actief worden betrokken via een klankbordgroep. Het is nog onduidelijk of en wanneer de bussluis komt. En dus wachten bewoners gespannen af. Daan besluit: "Er is nog geen zak gebeurd."

De bussluis is nu een fietspad (foto: Raymond Merkx).