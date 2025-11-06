Inwoners hebben gekozen, nieuwe naam voor fusiegemeente bekend

Best-Oirschot wordt de naam van de fusiegemeente die op 1 januari 2028 ontstaat wanneer de huidige gemeenten Best en Oirschot samengaan. Dit is donderdagmiddag bekendgemaakt in partycentrum ’t Zand, dat tussen de twee nog zelfstandige gemeenten ligt. Best-Oirschot kreeg veruit de meeste stemmen.

Stemgerechtigde inwoners van de twee gemeenten konden vorige week woensdag, op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen, kiezen uit drie namen voor hun nieuwe gemeente: Best-Oirschot, Heidelanden of Baest. In totaal 30.000 mensen brachten een stem uit. Bijna 64 procent van hen koos voor Best-Oirschot, 22 procent ging voor Heidelanden, terwijl Baest 11 procent van de stemmen kreeg. Er waren ruim 2 procent blanco/ongeldige stemmen.

'Eén grote gemeente is nodig'

Op 1 juli besloten de gemeenteraden van Best en Oirschot dat ze één grote gemeente willen gaan vormen. Beide gemeenten staan voor belangrijke keuzes op gebieden als wonen, zorg, verkeer en duurzaamheid. Ze vinden dat de aanpak van deze thema's om samenwerking vraagt en een sterke organisatie. Verder hebben de gemeenteraden vastgesteld dat een grotere gemeente met 50.000 inwoners meer mogelijkheden biedt. Best telt nu ongeveer 32.000 inwoners; in Oirschot wonen bijna 20.000 mensen.

Van links naar rechts: Wilma de Koning (naamcommissie), burgemeester Rianne Donders van Best en burgemeester Judith Keijzers van Oirschot (foto: Wilco Zonneveld).

Een nieuwe gemeente heeft natuurlijk een nieuwe naam nodig en hierover werden alle inwoners gevraagd mee te denken. Uit bijna tweeduizend inzendingen bleven uiteindelijk drie opties over: Baest, Best-Oirschot en Heidelanden. En vorige week konden inwoners dus bepalen hoe hun gezamenlijke gemeente straks officieel heet. Dat wordt dus Best-Oirschot. Heel logisch, vond één van de stemmers nadat hij woensdag in het stemhokje zijn keus had gemaakt: “De andere zijn geen namen. Dit zijn de twee dorpen die samengaan, dus deze naam is duidelijk. Die andere namen zeggen niks, die kent niemand.” Hij kreeg bijval van een man die nog maar net in Best is komen wonen: “Als nieuwkomer voelt Best-Oirschot voor mij het meest als een logische keuze. Die geeft mij de meeste herkenning.”