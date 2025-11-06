José werd vermoord in India, verdachte loopt nog altijd vrij rond

Remco S. loopt nog altijd vrij rond in India, nadat hij eerder volgens de Indiase politie bekend heeft José van de Vliet (35) uit Waalre te hebben omgebracht. Deze week was opnieuw een zitting in de rechtbank van het district Chengalpattu. Hoofdverdachte Remco S. kwam deze keer wel opdagen maar opnieuw volgde er geen uitspraak. Nabestaanden van José wachten al ruim dertien jaar op gerechtigheid.

In de docu TOXIC van Omroep Brabant gaan documentairemakers Nicole Theuns en Ricardo Paz Belvis op zoek naar antwoorden voor de familie van José. Want hoe kwam José in India om het leven, waar is Remco S. gebleven na zijn fatale daad en waarom wordt hij niet berecht? De documentairemakers weten de hand te leggen op een deel van het politiedossier. Daarin staat dat S. zelf de moord op José heeft bekend. De afgelopen jaren zijn er talloze zittingen geweest om de dader te berechten. De van oorsprong Limburgse Remco S. woont in het Indiase stadje Mahabalipuram en wordt bijna maandelijks opgeroepen als hoofdverdachte. Net zoals afgelopen dinsdag. Waar hij bij een vorige zitting in het beklaagdenbankje ontbrak, verscheen Remco S. deze dinsdag wel. Maar een aantal getuigen kwam niet opdagen, waardoor de zaak opnieuw op de lange baan werd geschoven. Medio december doet de rechtbank in India opnieuw een poging.

Albert van de Vliet (broer van José) en zijn moeder Mien zijn bang dat Remco S. verdwijnt nu de zaak in de publiciteit is. Remco S. heeft een eeneiige tweelingbroer. De familie van José vreest dat hij op het paspoort van zijn broer mogelijk het land verlaat.

Wat gebeurde er met José van de Vliet? José van de Vliet uit Waalre vertrok in maart 2012 met haar vriend Remco S. naar India. Ze had een stichting waarmee ze de plaatselijke bevolking wilde helpen en ze had daar een eigen huisje gekocht. Sindsdien reisden ze vaker die kant op. Haar familie en vrienden zagen de zelfverzekerde José veranderen in een onderdanige, schuchtere vrouw. Remco bepaalde steeds meer wat ze mocht doen en liet haar geen moment alleen. Hij had haar volledig in z'n greep. Twee weken na het vertrek naar India kreeg de familie het onthutsende bericht dat José in India om het leven was gekomen. Later bleek dat ze was vermoord. S. werd al snel gezien als hoofdverdachte en werd opgepakt. Hij kwam later op borgtocht vrij. Sindsdien ontbrak van hem ieder spoor. In de documentaire TOXIC kijk je mee in de zoektocht naar antwoorden waar de familie al dertien jaar naar op zoek is. TOXIC is vanaf donderdagavond elke week te zien vanaf 17.00 uur op Omroep Brabant tv. De serie is ook te bekijken op Brabant+

Op de vraag of de paspoorten gevlagd zijn (zodat er alarmbellen klinken zodra Remco S. met het paspoort het land verlaat), geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet thuis. Daarvoor verwijst ze naar het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie zegt op haar beurt dat het een verantwoordelijkheid is van Buitenlandse Zaken omdat er, formeel gezien, in Nederland geen opsporingsonderzoek of strafproces loopt. Vanuit de Nederlandse politiek blijft het verder al jaren stil, want het Ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat ze zich niet bemoeit met de rechtsgang in het buitenland. Voor Albert en zijn moeder is dat ook niet het doel. Zij willen vooral informatie over hoe de zaak ervoor staat. Maar ook dat blijft uit, onder meer vanwege het recht op de privacy van Remco S. SP-Kamerlid Michiel van Nispen uit Breda stelde eerder Kamervragen over de moord op José. Hij wilde weten waarom het zo lang duurt voordat de verdachte wordt berecht. Hij noemde de beantwoording van die Kamervragen ‘teleurstellend’. Hij beaamt dat er geen bemoeienis kan zijn met de rechtsgang in India maar vindt ook dat het ministerie wél om opheldering kan vragen waarom het zo lang duurt. Nu het de komende tijd in Den Haag vooral om de formatie van een nieuw kabinet draait, zal er voorlopig weinig veranderen in de lezing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De nabestaanden zijn wat betreft gerechtigheid voor José dan ook overgeleverd aan de onvoorspelbare rechtsgang van India.

