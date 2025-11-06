Au pairs niet uitgebuit: rechtbank spreekt echtpaar (54 en 56) vrij

Een echtpaar uit Cuijk is vrijgesproken van mensenhandel, mensensmokkel en uitbuiting. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag besloten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben ze twee au pairs uit Spanje en Zuid-Afrika te hard, te lang en voor te weinig geld laten werken. De rechter vond hiervoor te weinig bewijzen en sprak de man van 54 en zijn vrouw van 56 vrij.

Van een au pair wordt verlangd dat ze voor maximaal 30 uur in de week op de kinderen past. Verder is het de bedoeling dat er licht huishoudelijk werk wordt verricht. Het gezin waarvoor ze werkt, biedt verblijf en een vergoeding van 300 tot 350 euro. Aangifte van mensenhandel

Eén van de twee vrouwen die zich slachtoffer voelden, deed in februari 2018 aangifte van mensenhandel bij de politie. Ze had van 9 januari tot en met 3 februari 2018 als au pair gewerkt bij de verdachten thuis, maar heeft zich er niet op haar gemak gevoeld. De andere vrouw was er van januari tot mei 2014 werkzaam. Zij deed in oktober 2018 aangifte van mensenhandel. De vrouwen verklaarden dat ze hele lange dagen moesten maken, weinig vrije tijd hadden en onvoldoende werden gewaardeerd.

'Niet uitgebuit'

Volgens de rechter kan niet worden bewezen dat ze op een ontoelaatbare manier zijn behandeld. De vrouwen zijn niet uitgebuit. Er is onvoldoende gebleken dat het echtpaar de vrouwen slechts heeft ingezet als goedkope huishoudsters. Ook is niet bewezen dat er door het stel is afgeweken van officiële regelingen die er zijn om au pairs werk te laten verrichten. Ze zijn volgens de juiste afspraken benaderd en vastgelegd. Het stel kan niet worden beticht van het illegaal te werk stellen van de au pairs dan wel winstbejag. Altijd ontkend

Het stel dat door de rechter is vrijgesproken, maakte tussen april 2012 en maart 2019 gebruik van elf veelal jonge au pairs uit verschillende landen. Negen nanny’s vertrokken voortijdig wegens problemen. De man en vrouw hebben steeds gezegd dat ze zich niet herkennen in de beschuldigingen. Ze hebben de rechter nu aan hun zijde gekregen. Tegen het echtpaar was een gevangenisstraf van drie maanden voorwaardelijk geëist. Ook zou de man een taakstraf van 120 uur moeten krijgen. Het stel zou verder, als het aan het OM had gelegen, ruim 1000 euro aan schadevergoedingen hebben moeten betalen.

