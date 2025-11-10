Peter staat paraat als er ongevallen gebeuren maar nu vraagt hij om hulp

Peter van Gaal staat vanuit zijn EHBO-post in Standdaarbuiten al twintig jaar dag en nacht paraat voor zijn dorpsgenoten. Of het nu gaat om een geschaafde knie, een gebroken been of een reanimatie. Nu heeft de dorpsheld zelf hulp nodig want zijn trouwe EHBO-wagen is dringend aan vervanging toe.

De ‘interventiewagen’ uit 2005 staat inmiddels vaker in de garage dan bij Peter voor de deur. “In september moest hij weg voor een onderhoudsbeurt en amper een maand later begaf de motor het. Ik heb 3300 euro uit eigen zak betaald. Het wordt te veel om in mijn eentje te dragen”, verzucht Peter. Hij richtte zijn bestelauto in als hulpverleningsvoertuig. Rolletjes verband, gaasjes, kompressen, branddekens en zelfs een AED-apparaat zijn keurig opgeborgen in de verschillende vakjes en laadjes. De reflecterende strepen en oranje zwaailichten aan de buitenkant maken het plaatje compleet.

"Ik ben gemiddeld vijf tot soms wel tien minuten eerder ter plaatse dan de ambulance.”

Peter in zijn opvallende Renault Kangoo is een vertrouwde verschijning in Standdaarbuiten en omgeving. Hij rukt gemiddeld drie tot vier keer per week uit. “Ik krijg veel oproepen voor huis-, tuin- en keukenongevallen zoals een pijnlijke splinter in de vinger. Of van iemand met een gebroken pols die ik naar het ziekenhuis moet brengen.”

Met enige regelmaat wordt Peter ook gevraagd om te helpen bij reanimaties of verkeersongevallen. “Juist bij dat soort meldingen telt iedere seconde. Ik ben gemiddeld vijf tot soms wel tien minuten eerder ter plaatse dan de ambulance die uit Roosendaal of Zegge moet komen.”

De AED in de auto van Peter van Gaal (foto: Erik Peeters)

Volgens Peter heeft hij in de afgelopen twintig jaar een aantal keer het verschil kunnen maken. “Er zijn zoveel situaties waar ik als eerste bij was. Bij reanimaties in het dorp of bij slachtoffers van een verkeersongeval op de snelweg. Zodra de ambulance arriveert, doe ik een stap terug en nemen zij de hulpverlening over. Ik heb vaak complimentjes gekregen over mijn hulp in de eerste minuten die achteraf van groot belang bleek te zijn.” Voor Peter is zijn inzet als burgerhulpverlener een hobby naast zijn werk als verkeersregelaar. Als EHBO’er heeft hij alle benodigde papieren waaronder een First Responder-diploma. Burgerhulpverleners zoals Peter zijn een aanvulling op de professionele hulpdiensten. Ze verlenen eerste hulp en stellen slachtoffers gerust.

"Het is mooi om te zien dat mensen mijn inzet waarderen."

Voor zijn vrijwilligerswerk bij zijn EHBO-post ontving Peter eerder dit jaar de erespeld van de gemeente Moerdijk. “Ik had al een eigen parkeerplaats voor de deur gekregen en nu viel mij deze extra eer te beurt. Het is mooi om te zien dat mensen mijn inzet waarderen. Daar doe je het uiteindelijk voor.” Voor de broodnodige vervanging van zijn hulpverleningsvoertuig, is Peter een online donatieactie gestart. Hij hoopt met hulp van dorpsgenoten en bedrijven via de website EHBO-post Standdaarbuiten voldoende geld in te zamelen voor een nieuwe of tweedehands EHBO-wagen. “Ik roep mensen op om mij te steunen want zonder voertuig kan ik straks anders niemand meer helpen.”

Het oude EHBO-voertuig van Peter is dringend aan vervanging toe (foto: Erik Peeters)