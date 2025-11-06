Efteling nam nepverpleger Leroy S. aan: 'Is niet eerlijk geweest'

Leroy S. uit Rosmalen heeft begin september als centralist op de meldkamer van de Efteling gewerkt. Dat bevestigt het pretpark desgevraagd aan Omroep Brabant. S. werd in 2023 veroordeeld tot negen maanden cel, omdat hij tijdens de coronacrisis patiënten behandelde zonder hiervoor bevoegd te zijn. Eerder kon S. ook al aan de slag gaan als tunneloperator bij Rijkswaterstaat. Net als bij de Efteling moest hij ook daar vertrekken toen zijn ware identiteit duidelijk werd.

De nu 30-jarige S. werkte in 2020, tijdens de coronacrisis, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij verzorgde patiënten en diende ze ook medicijnen toe, terwijl hij hier niet voor bevoegd was. Behandeling, geen tbs

Hiervoor is hij in april 2023 veroordeeld tot negen maanden cel. Ook moest hij zich verplicht laten behandelen en kreeg S. een beroepsverbod voor de zorg. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde destijds dat hij ook een verplichte tbs-behandeling moest ondergaan, maar hier ging de rechter niet in mee. Al snel werd duidelijk dat Leroy zich vaker anders voordeed, zo solliciteerde hij ook bij het ETZ Ziekenhuis in Tilburg. Daarnaast haalde hij in het verleden meerdere keren het nieuws met diverse ‘heldenacties’. Omroep Brabant sprak een oud-collega van S. die beschreef hoe hij thuis talloze uniformen heeft hangen: ‘Van ambulancekleding tot portofoons, mobilofoons, hij had veel dingen’. Coördinerende rol

Nu blijkt dat S. korte tijd in de meldkamer van de Efteling heeft gewerkt als centralist. In die functie ondersteun je medewerkers van de EHBO, beveiliging en BHV als er een incident of calamiteit plaatsvindt in het park, zo staat te lezen in de vacature die de Efteling inmiddels offline heeft gehaald.