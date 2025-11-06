Efteling nam nepverpleger Leroy S. aan: 'Is niet eerlijk geweest'
De nu 30-jarige S. werkte in 2020, tijdens de coronacrisis, in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Hij verzorgde patiënten en diende ze ook medicijnen toe, terwijl hij hier niet voor bevoegd was.
Behandeling, geen tbs
Hiervoor is hij in april 2023 veroordeeld tot negen maanden cel. Ook moest hij zich verplicht laten behandelen en kreeg S. een beroepsverbod voor de zorg. Het Openbaar Ministerie (OM) wilde destijds dat hij ook een verplichte tbs-behandeling moest ondergaan, maar hier ging de rechter niet in mee.
Al snel werd duidelijk dat Leroy zich vaker anders voordeed, zo solliciteerde hij ook bij het ETZ Ziekenhuis in Tilburg. Daarnaast haalde hij in het verleden meerdere keren het nieuws met diverse ‘heldenacties’. Omroep Brabant sprak een oud-collega van S. die beschreef hoe hij thuis talloze uniformen heeft hangen: ‘Van ambulancekleding tot portofoons, mobilofoons, hij had veel dingen’.
Coördinerende rol
Nu blijkt dat S. korte tijd in de meldkamer van de Efteling heeft gewerkt als centralist. In die functie ondersteun je medewerkers van de EHBO, beveiliging en BHV als er een incident of calamiteit plaatsvindt in het park, zo staat te lezen in de vacature die de Efteling inmiddels offline heeft gehaald.
De baan als centralist is een verantwoordelijke: zo handel je (spoed) meldingen af en adviseer je collega’s wat ze moeten doen. Tijdens een melding ‘coördineer je de inzet en bied je tegelijkertijd ondersteuning aan collega’s’, zo staat er. Drie tot vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie is een vereiste. Een rekensom leert dat het praktisch onmogelijk is dat S. die ervaring op heeft kunnen doen.
Verklaring Omtrent Gedrag
Hoe kan het toch dat iemand met zo’n verleden voor de tweede keer aan de slag kon in een verantwoordelijke functie? ‘In gesprekken maakte S. een goede indruk’, aldus een woordvoerder van de Efteling. S. solliciteerde, net als bij Rijkswaterstaat, onder de naam Quincy en niet onder zijn roepnaam Leroy. De Efteling: ‘Dat verklaart waarom er op dat moment geen directe koppeling kon worden gelegd tussen deze medewerker en de berichtgeving’.
Toch bleek na dik twee weken dat er iets niet klopte. ‘Tijdens de proeftijd is gebleken dat S. niet eerlijk is geweest over bepaalde zaken. (…) Daarom is besloten om het dienstverband per direct te beëindigen’, vertelt de woordvoerder. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), verplicht binnen de Efteling, had S. nog niet overhandigd, maar deze zou al wel aangevraagd zijn.
‘Afweging van belangen’
Het is niet duidelijk of het verkrijgen van zo’n VOG een probleem zou zijn. Iemand die eerder veroordeeld is, is ‘niet bij voorbaat kansloos een VOG te krijgen’, zo liet het Ministerie van Justitie en Veiligheid eerder aan Omroep Brabant weten.
Er is altijd sprake van ‘een afweging tussen de belangen van de aanvrager om te kunnen werken in de branche waar de aanvrager graag werkzaam is, en de belangen van de maatschappij waar bepaalde strafbare feiten een obstakel zijn om in die branche te kunnen werken’. Hoe dit bij S. zit kon het Ministerie niet zeggen.
S. was donderdag onbereikbaar voor commentaar.
