Navigatie overslaan

Opgepakte man zou partner mishandeld hebben, voorarrest verlengd

Vandaag om 16:51 • Aangepast vandaag om 17:34
Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant
nl
De man die maandagmiddag werd aangehouden in de Hoofdstraat in Schijndel blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.
Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

De man wordt ervan verdacht dat hij zijn partner heeft mishandeld en daarnaast zou hij ook de Opiumwet hebben overtreden.

Maandag rond de middag kwamen er zo'n zes politiewagens naar de Hoofdstraat in Schijndel om de man op te pakken. Een woordvoerder van de politie sprak toen al uit dat het ging om een 'incident in de relationele sfeer'.

Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de zaak.

Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!