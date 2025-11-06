Opgepakte man zou partner mishandeld hebben, voorarrest verlengd

De man die maandagmiddag werd aangehouden in de Hoofdstraat in Schijndel blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter donderdag bepaald.

De man wordt ervan verdacht dat hij zijn partner heeft mishandeld en daarnaast zou hij ook de Opiumwet hebben overtreden.

Maandag rond de middag kwamen er zo'n zes politiewagens naar de Hoofdstraat in Schijndel om de man op te pakken. Een woordvoerder van de politie sprak toen al uit dat het ging om een 'incident in de relationele sfeer'. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de zaak.