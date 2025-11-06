Geen zuur bier meer voor Leo: hardnekkige bacterie in brouwerij is weg

De zure tijden zijn voorbij voor bierbrouwer Leo Hamers uit Den Bosch. De hardnekkige bacterie die zijn bier verzuurde, lijkt verdwenen. 2100 liter bier kon hij wegdoen. Vijf maanden duurden de problemen, maar het is voorbij. "We hebben gejuicht."

Het was een eureka-moment. Een vers gebrouwen gember-citroenbiertje smaakte weer naar - precies - gember met citroen. "En dus niet meer naar augurken. Ik ben opgelucht en blij", glundert Leo.

Zeven jaar brouwde Leo Hamers zorgeloos zijn biertjes voor café Bossche Brouwers, totdat eind mei een bacterie in zijn vaten kwam. Hoe is nog altijd onduidelijk. "Ik had echt geen zin meer om naar de brouwerij te gaan."

Al die maanden bleef het misgaan. "Twaalf brouwsels deed ik weg. Dat is steeds 180 liter, met een verkoopwaarde van steeds 2500 euro. Dat is dus heel zuur, letterlijk!", lacht hij als een boer met kiespijn. Het mislukte bier hoefde overigens niet het riool in: het kon verstookt worden tot sterke drank. "Toch krijg ik er dan natuurlijk veel minder voor."