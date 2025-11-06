Geen zuur bier meer voor Leo: hardnekkige bacterie in brouwerij is weg
Het was een eureka-moment. Een vers gebrouwen gember-citroenbiertje smaakte weer naar - precies - gember met citroen. "En dus niet meer naar augurken. Ik ben opgelucht en blij", glundert Leo.
Zeven jaar brouwde Leo Hamers zorgeloos zijn biertjes voor café Bossche Brouwers, totdat eind mei een bacterie in zijn vaten kwam. Hoe is nog altijd onduidelijk. "Ik had echt geen zin meer om naar de brouwerij te gaan."
Al die maanden bleef het misgaan. "Twaalf brouwsels deed ik weg. Dat is steeds 180 liter, met een verkoopwaarde van steeds 2500 euro. Dat is dus heel zuur, letterlijk!", lacht hij als een boer met kiespijn. Het mislukte bier hoefde overigens niet het riool in: het kon verstookt worden tot sterke drank. "Toch krijg ik er dan natuurlijk veel minder voor."
Na aandacht van Omroep Brabant is de brouwer overspoeld met reacties. "Zoveel positieve reacties had ik echt niet verwacht. Ik heb alleen al 50 mails gehad." Klanten, leveranciers en iemand uit de bio-industrie: iedereen wilde Leo helpen.
Eerder maakte Omroep Brabant deze reportage bij de brouwer:
Vermoedelijk ging het volgens Leo om een melkzuurbacterie. Gevaarlijk is die volgens hem absoluut niet, alleen niet zo lekker. Hoe het nou opgelost is, weet Leo niet. Hij heeft namelijk veel dingen vervangen. "Ik denk dat andere kranen de doorslag gaven." De lijst met technische aanpassingen is immens: een sonische reiniger, een ozonmachine, gereinigde slangen en naspoelen met zuur.
Fans van zuur bier
Toch waren er zelfs klanten die speciaal voor het zure bier kwamen. "Een stuk of acht wilden het heel graag proeven. Die hielden van zuur bier. Ze vonden het heerlijk."
Helemaal gerust is de brouwer nog niet. "Het kan altijd weer de kop op steken! Voor nu zeg ik: gas erop! Eindelijk weer eigen bier op de tap."