Racisme bij darttoernooi en supermaan in Brabant: dit gebeurde er vandaag

Van racisme bij een darttoernooi tot supermaan in Brabant: dit zijn de vijf verhalen die je op donderdag gelezen moet hebben.

Een zwemleraar in Sint-Oedenrode is aangehouden in een zedenzaak. Er zijn geen aanwijzingen voor fysiek misbruik. Deskundigen adviseren ouders om op een rustige, open manier het gesprek aan te gaan met hun kinderen over deze gebeurtenis. Hier lees je hoe je dat aanpakt.

Lees ook Zwemleraar aangehouden in zedenzaak: zo ga je het gesprek aan met je kind

De supermaan was gisteravond in volle glorie te zien boven Brabant. De zogenaamde 'bevermaan' was veel groter en feller dan gebruikelijk en bleef urenlang zichtbaar. Voor wie het gemist heeft: op 5 december is er een nieuwe kans. Bekijk hier de mooiste foto's.

Darttoernooi D'n Botte Drive in Goirle stopt definitief na incidenten met racisme en vechtpartijen. Het toernooi, dat sinds 2019 werd georganiseerd en uitgroeide tot een populair evenement met 80 deelnemers, kan de veiligheid niet meer waarborgen. Lees hier het hele verhaal.

Best en Oirschot gaan fuseren tot één gemeente met de naam Best-Oirschot. Van de 30.000 uitgebrachte stemmen koos bijna 64 procent voor deze naam, die vanaf 1 januari 2028 officieel wordt. Check hier alle details.

Lees ook Inwoners hebben gekozen, nieuwe naam voor fusiegemeente bekend

De provincie Brabant stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor het vrijwillig uitkopen van veehouders rond zeven stikstofgevoelige natuurgebieden. Met dit bedrag kunnen naar verwachting tien tot dertien boeren worden uitgekocht. Hier lees je meer over de regeling.