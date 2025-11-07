Vrees om de kraanvogel na massale sterfte: 'Echt heel triest'

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen om de kraanvogels in natuurgebied De Peel. De blijdschap was groot toen de vogels daar een paar jaar geleden weer gingen broeden – iets wat in decennia niet meer was gebeurd. Maar boswachter Rick Verrijt ziet die vreugde nu overschaduwd door de massale sterfte onder kraanvogels in Duitsland de afgelopen weken. De oorzaak: vogelgriep. Ook in de Biesbosch worden de vogels geregeld waargenomen.

“Het is trekseizoen”, zegt boswachter Verrijt. “De kraanvogels trekken nu van het noorden naar het zuiden en doen graag De Peel aan. Ze houden van dit natte landschap.” De vogels maken hier een tussenstop voordat ze verder vliegen. Een paar jaar geleden bleef een koppel, tot groot enthousiasme, om er te broeden – hét bewijs dat het vernatten van De Peel succes had.

Nu is er zorg. De vogelgriep heeft ook onder kraanvogels toegeslagen. “Ik weet niet wat voor variant het is, maar het lijkt een agressieve vorm te zijn,” zegt Verrijt. “De kraanvogels kunnen het virus nu door heel Europa meenemen.” Maar veel kan hij niet doen. Een wilde vogel ophokken, zoals een kip, is geen optie. “Wat gebeurt, dat gebeurt. We moeten geluk hebben.” Een uitbraak in De Peel zou grote gevolgen hebben. “De kans is dat het virus dan overspringt op grauwe ganzen of kol- en rietganzen.” Verrijt heeft nog geen dode dieren gevonden, wat een goed teken is. “Maar dode vogels kunnen ook op heel afgelegen plekken liggen, waar wij niet komen.”

De Peel is populair onder wandelaars. In het ergste geval zou het gebied tijdelijk moeten sluiten als de vogelgriep uitbreekt. “Dat zou dan ook een risico kunnen zijn voor de volksgezondheid. Maar dat is het slechtste scenario", nuanceert Verrijt. “Het zal niet snel gebeuren.”



Ook in de Biesbosch worden vaak kraanvogels gezien. Boswachter Harm Blom bevestigt dat ze vooral over het oosten trekken. "Bij de telpost in Wittem zijn er net 21.000 geteld."

Blom bezocht onlangs Duitsland, waar de vogelgriep nu hard toeslaat. "De vogels vallen daar letterlijk uit de lucht, soms midden in dorpen. Kraanvogels staan versuft of liggen dood op de akkers. Het is echt heel triest. Er zijn zo’n 250.000 kraanvogels in Europa. We zijn bang voor een enorme slachting."



Bij het vogelasiel in Zundert is recent een dode kraanvogel binnengebracht, maar de doodsoorzaak is nog niet vastgesteld. Het dier is opgestuurd voor onderzoek. Mocht je een dode vogel vinden, raak hem dan niet aan, maar bel de dierenambulance.