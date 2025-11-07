Crisis bij Voedselbank Bladel, zo'n beetje alle vrijwilligers opgestapt

De Voedselbank in Bladel staat onder grote druk door een bestuurscrisis, die ertoe heeft geleid dat de voorzitter en acht vrijwilligers zijn opgestapt. Vorige week vrijdag draaiden zij hun laatste dag. Wat ooit begon als een hecht team dat samen voedselpakketten uitdeelde aan mensen in nood, is veranderd in een organisatie vol spanningen en wantrouwen.

Het vertrek van de ervaren krachten - sommigen werkten er al meer dan tien jaar - heeft grote gevolgen. Op een gegeven moment dreigde alles zelfs volledig spaak te lopen, waardoor de voedselbank aan de Bredaseweg niet meer open kon. 46 gezinnen die afhankelijk zijn van hulp dreigden hierdoor de dupe te worden. "Op vrijdagen, wanneer de klanten langskomen voor hun pakket, zou er door het vertrek van de vrijwilligers niemand meer zijn om hen te helpen", vertelt Frank Kleintjens. Hij is sinds twee weken interim-voorzitter. "Gelukkig hebben we dat kunnen oplossen met de hulp van medewerkers van een andere voedselbank die nu bijspringen", zegt hij. "De klanten waren vandaag gewoon welkom."

"Op een gegeven moment is het geklapt."

Kleintjens werkt in het dagelijks leven bij de Voedselbank in Aalst-Waarle. Nu springt hij bij in Bladel. Volgens hem is de vertrouwensbreuk ontstaan door een gebrek aan onderlinge samenwerking tussen het bestuur en vrijwilligers. "Mijn idee is dat er teveel in groepjes is gewerkt, die allemaal een eigen leven zijn gaan leiden. Het gevaar van in eilandjes werken is dat mensen met de beste bedoelingen van alles doen, maar dat je niet meer als geheel kunt opereren. Er was veel onvrede, en op een gegeven moment is het geklapt." Nieuwe ideeën binnen de organisatie werden niet altijd goed ontvangen, aldus de interim. Als voorbeeld noemt hij het nieuwe winkelsysteem, waarbij mensen niet langer een kratje met spullen krijgen, maar met een winkelwagentje kiezen welke producten ze meenemen. "De overgang naar dit nieuwe systeem heeft veel moeite gekost, omdat niet iedereen binnen het team het er mee eens was. Maar uiteindelijk moet je toch met de tijd mee als organisatie."

"We moeten nieuwe vrijwilligers gaan werven."

Inmiddels wordt er alles aan gedaan om de interne organisatie weer op de rit te krijgen, en - het allerbelangrijkste - dat de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank er als vanouds terecht kunnen. "We moeten nieuwe vrijwilligers gaan werven. Sluiting kunnen we ons niet veroorloven. Hopelijk lukt het om op korte termijn weer een volwaardig team in Bladel te hebben." Kleintjens noemt het werken in de voedselbank een mooie, nobele bezigheid. "Uiteindelijk doe je het niet voor jezelf, maar voor de mensen die het hard nodig hebben."