Extreem weer zet Brabantse bestuurders op scherp

Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda die (deels) verdwijnen onder een laag water van meer dan een meter hoog. Hoewel de kans op zo'n extreme overstroming klein is, wordt deze door klimaatverandering wel groter. "We moeten geen huizen gaan bouwen op plekken waar we water zouden moeten bergen."

Kenniscentrum Deltares onderzocht de gevolgen van zware regenval in alle regio's van Nederland. Uitgangspunt is de hoeveelheid neerslag die in 2021 in Zuid-Limburg viel. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. De schade aan woningen en infrastructuur was met bijna vierhonderd miljoen euro gigantisch te noemen.

In Brabant lopen steden als Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda gevaar om deels te overstromen bij zo'n extreme regenval. "Dit gaat over een kans dat er zich een piekbui voordoet zoals we die in Zuid-Limburg hebben gezien in 2021", vertelt de Brabantse gedeputeerde Saskia Boelema.

"Ik kan me voorstellen dat het voor de Brabanders schrikken is. Het betekent echt wel iets voor ons provincie. Voor onze beekdalen als die deze piekbuien niet kunnen opvangen. Dan betekent het ook echt iets voor onze woonwijken. De kans daarop is niet heel groot, tegelijkertijd is het goed om te realiseren dat we er niet vrij van zijn."

Hoe groot is die kans daadwerkelijk op zo'n Limburgbui als in 2021? Meteoroloog Verena Mülder van Weerplaza legt het uit. "Dit was uitzonderlijk en komt maar eens in de vierhonderd jaar voor. Maar de kans op deze grote hoeveelheden regen is één tot negen keer groter geworden door de opwarming van de aarde. En er valt drie tot negentien procent meer regen omdat we nu in een warmer klimaat leven."